WK-selectie Duitsland: Frankie Lee en Matisse GG door, McLaren niet

De Duitse bondscoach Monica Theodorescu en juryleden Reinhard Richenhagen en dr. Dietrich Plewa hebben gisteren en vandaag de eerste schifting gemaakt in vijfjarige dressuurpaarden die Duitsland mogelijk gaan vertegenwoordigen op het WK voor jonge dressuurpaarden. Van de 46 paarden op de startlijst mogen er 16 door naar de tweede selectie. Daaronder Frankie Lee (v. Franziskus) van Reesink Horses onder Dinja van Liere en Matisse GG (v. Morricone I) van fokster Muriel Blackstone-Rosie en Dirk Willem Rosie. Opvallend genoeg bleef KWPN-multikampioen McLaren (v. Morricone I) staan.

Het Duitse selectietraject voor de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden is kort maar krachtig. Twee selecties in Warendorf waar de paarden op de eerste dag in de training en op de tweede dag in een proef worden beoordeeld.

Opvallende afvallers

Van de 46 vijfjarige paarden op de startlijst mogen er zestien terugkomen voor de tweede selectie. Een aantal opvallende namen viel af, maar dat had ook te maken met de extreem hoge kwaliteit van de jaargang.

Onder andere Reesinks McLaren haalde het niet onder Dinja van Liere en dat gold ook voor keuringskampioen Fürst Zonik PS (v. Fürstenball), de Hannoveraanse premiehengst Von und Zu (v. Vitalis), voormalig Bundeskampioenen Rock Festival (v. Rock Forever) en First Date OLD (v. For Dance) en KWPN-verrichtingskampioen Bloomberg (v Bon Coeur). Ze verkeren daarmee overigens niet in het minste gezelschap, ook Total US bleef destijds staan in de Duitse WK-selecties.

Va Pensiero en Helgstrand-paarden

Dietrich Plewa, die het commentaar verzorgde, schoot het meest uit z’n slof bij de Duitse multikampioen Va’Pensiero (v. Vitalis), die nu al zeker lijkt van een WK-ticket en zo maar eens in de buurt kan komen van het podium.

Verder komt er veel kwaliteit uit stal Helgstrand met onder andere Iron (v. Ibiza) en voormalig Bundeskampioene Feine Bella (v. Fürstenball). Daarnaast kreeg Helgstrand ook Vitalos (v. Vitalis) en In My Mind (v. Ibiza) geselecteerd voor de tweede selectieronde. Freetown (v. Fürst Wilhelm), Rockabye S (v. Rock Forever) en Sir Floresco (v. Sir Heinrich) van Helgstrand haalden het niet.

Frankie Lee en Mattise GG

‘Nederland’ heeft in de Duitse WK-selectie ook nog twee ijzers in het vuur. Dinja van Liere stuurde Frankie Lee (v. Franziskus) van Reesink Horses naar de tweede ronde en onder Claudia Rüscher sleepte ook Matisse GG (v. Morricone I) van fokster Muriel Blackstone-Rosie en Dirk Willem Rosie een uitnodiging voor de tweede ronde binnen.

Bekijk hier de complete lijst met vijfjarigen die zijn uitgenodigd voor de tweede ronde