WK-selectie: Joop van Uytert verbolgen over thuislaten Lennox US

Joop van Uytert snapt er niks van en dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken: zijn Lennox US (Grand Galaxy Win uit volle zus Zack) werd door de WK-selectiecommissie niet meegenomen in de selectie bij de vijfjarigen en staat ook niet eens op de reservelijst.

“Dit is precies een paard van het formaat dat ze daar graag zien en hij heeft ook de perfecte WK-draf”, zegt Van Uytert over de hengst die wordt gereden door Jill Bogers. Op Instagram schrijft Van Uytert: “Ze lieten wederom een sterke proef zien en de teleurstelling was dan ook groot dat ze niet geselecteerd zijn. Wij dachten juist dat hij met zo’n imponerende draf hoog zou scoren op het WK. Onze mening: een gemiste kans van de selectiecommissie.”

Bekijk hier fragmenten van de proef:

Bron: Horses.nl