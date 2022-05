WK-selectie krijgt vorm: 32 paarden op de long list van de commissie

De selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo krijgt steeds meer vorm. Per leeftijdscategorie staan nu na de tweede selectie nog zo'n tien combinaties (elf vijfjarigen, elf zesjarigen en tien zevenjarigen) op de long list van de commissie.

Op donderdag 4 mei vond het tweede selectiemoment voor het WK Jonge Dressuurpaarden plaats in Ermelo. Ditmaal met concoursentourage: namelijk in de hoofdring van het NK Dressuur waar dit weekend om de nationale titels zal worden gestreden. Johan Hamminga: “We zijn heel blij met het jonge talent zowel aan de kant van de paarden als aan de ruiterzijde!”

Fantastisch leermoment

De selectiecommissie voor de afvaarding naar het WK Jonge Dressuurpaarden bestaat uit Johan Hamminga, Floor Dröge en Veronique Roerink. Johan Hamminga blikt terug: “Dit keer werd de ruiters gevraagd de paarden te presenteren in de Final Dressage Test, nu in de hoofdpiste van het NK. Een prachtige entourage en meteen een goede test voor de combinaties om de sfeer te proeven. Dit vormde natuurlijk een fantastisch leermoment voor deze jonge paarden en het viel ons alles mee dat de paarden zo makkelijk rondliepen.”

Royale selectie

“We hebben een royale selectie gemaakt, omdat het nog een lange weg is naar het WK in september. Met nog vier maanden te gaan, is het verstandiger om niet al te krap te selecteren. Er kan immers van alles gebeuren in die tijd en de paarden kunnen in positieve zin nog een behoorlijke ontwikkeling doormaken. Je weet natuurlijk niet waar het buitenland mee komt, maar deze groep bevat zeker potentieel om mee te doen in de voorste gelederen, zowel qua ruiters als paarden.”

Dubbel jong talent

Opvallend is het aantal jonge ruiters dat deelneemt aan het selectietraject. “We zijn heel blij met de jonge ruiters, we hebben de nieuwe aanwas nodig. Er moeten nieuwe Dinja’s en Adelinde’s opstaan en zij moeten ook de kans krijgen. Dat is nog een reden om ruim te selecteren, dan krijgen meerdere ruiters en paarden de kans en kunnen ze erin groeien. Dat is in de leeftijdsklasse 5- en 6-jarigen nog belangrijker dan bij de 7-jarigen, want die ben je na dit jaar kwijt. De combinaties in de eerste categorieën kunnen dit jaar nog net te groen zijn, maar misschien zijn ze volgend jaar wel heel interessant. Dan kunnen we, met alle ervaring die deze combinaties nu opdoen, het volgende seizoen nog veel plezier van hen hebben. Het is uiteindelijk ook ondersteuning van de jeugd, een kans om aan dit niveau en dit kaliber wedstrijden te ruiken. Én jonge paarden én jonge ruiters, dubbel jong talent”, meent Johan Hamminga enthousiast.

Leerzaam

Het selectietraject is dan ook zeer leerzaam, niet alleen door de gevraagde oefeningen en de locaties waar de combinaties ervaring kunnen opdoen, maar juist ook door de feedback van de selectiecommissie. Tijdens het eerste selectiemoment hebben de ruiters ook tips ontvangen en de selectiecommissie observeerde gisteren hoe dit was opgepakt. “De ruiters hadden de tips goed ter ore genomen en deden duidelijk hun best om dit zoveel mogelijk ten toon te spreiden in de proef. Gisteren hebben de deelnemers alleen een proef gereden die wij hebben gejureerd volgens de FEI-regels. Wij hebben het protocol zo goed mogelijk genoteerd wat er goed ging en welke punten extra aandacht behoeven. In het vervolgtraject komt er onder meer nog een technische training aan bod, net als proefgerichte training en een trainingswedstrijd. Waarschijnlijk wordt dit verdeeld over meerdere dagen, de exacte volgorde en data wordt nog bekend gemaakt,” besluit Johan Hamminga.

Een overzicht van de geselecteerde paarden per leeftijdsklasse:

5-jarigen:

Mister Maserati (v.Toto JR) gereden door Diederik van Silfhout

My Precious (v.Ferguson) gereden door Kirsten Brouwer

My 7th Sunday (v.In Style) gereden door Renate van Uytert- van Vliet

Montrachet (v.Glock’s Toto JR.) gereden door Saskia van Es

Mauro Turfhorst (v.Zonik) gereden door Dinja van Liere

Mr Magnum BTH (v.Expression) gereden door Annemijn Boogaard

Maxson (v.Johnson) gereden door Charlotte Fry

Mission (v.Eye Catcher) gereden door Femke de Laat

Hexagon’s Gorgeous Black Art (v.Glock’s Toto JR.) gereden door Beni Pachl

Maddox Mart (v.Hennessy) gereden door Jessica Thomas

Mercurius ACM (v.Dream Boy) gereden door Amber Hage

6-jarigen:

Linskymorijke (v.Negro) gereden door Mariëlle Spierings

First Lewis (v.Ferguson) gereden door Aitor Escamilla Bravo

Labarron (v.For Romance) gereden door Dinja van Liere

Lightning Star (v.Ferguson) gereden door Kirsten Brouwer

Lennoxwaard (v.El Capone) gereden door Kirsten Brouwer

Lord Platinum (v.Ferguson) gereden door Curro Benitez Sanchez

Las Vegas (v.Ferdaux) gereden door Emmelie Scholtens

Leonidas (v.Trafalgar) gereden door Dinja van Liere

Luqiedo (v.Aqiedo) gereden door Adelinde Cornelissen

Hexagon’s Luxuriouzz (v.Johnson) gereden door Beni Pachl

Lennox U.S. (v.Grand Galaxy Win) gereden door Jill Bogers

7-jarigen:

Kyando (v.Arlando K) gereden door Diana van de Bovenkamp

Kind Pleasure (v.Governor) gereden door Femke de Laat

Kenzo (v.Glamourdale) gereden door Diederik van Silfhout

Killer (v.George Clooney) gereden door Marten Luiten

Kyton (v.Ferguson) gereden door Bert Veeze

Kunz (v.Ferguson) gereden door Najami Voogd

Koko JR de la Fazenda (v.Glock’s Toto JR.) gereden door Thalia Rockx

Keano RS2 (v.Governor) gereden door Marieke van der Putten

Kuvasz RS2 (v.Glamourdale) gereden door Marieke van der Putten

Kjento (v.Negro) gereden door Charlotte Fry

