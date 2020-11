WK Verden gaat door, maar zonder publiek

Niks is zeker in deze tijden, maar de kans dat de WK voor jonge dressuurpaarden in Verden doorgaan is vandaag een stuk groter geworden. De organisatie heeft namelijk besloten om het kampioenschap op de geplande datum (8-13 december) plaats te laten vinden zonder publiek.

De definitieve toestemming van de lokale overheid moet nog gegeven worden, maar volgens de actuele coronaverordening in Nedersaksen is een evenement voor professionele ruiters zonder publiek mogelijk. Daarbij zijn de coronaverordeningen voor de duur van november strenger in Duitsland. De kans is dus zeer groot dat het evenement kan plaatsvinden.

Het gehele evenement zal te volgen zijn via ClipMyHorse.tv.

Bekijk hier het definitieve programma:

Bron: Horses.nl