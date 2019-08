WK zesjarigen: volg de finale live

Op de slotdag van de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden staat vandaag om 09.30 uur de finale voor zesjarige dressuurpaarden op het programma. De beste vijftien zesjarige dressuurpaarden van de wereld strijden in Ermelo om de wereldtitel. Via het YouTube-kanaal van de FEI kun je hier op Horses.nl de finale live bekijken. Vier Nederlandse combinaties doen mee aan de finale.

Klik hier voor de live-uitslagen

Klik hier voor de starttijden

Starttijden Nederlandse deelnemers

Finale zesjarigen

09.50 uur: Dinja van Liere en Independent Little Me (UNO Don Diego x San Remo) (kwalificatie: 8,24)

10.00 uur: Bart Veeze en Imposantos (Wynton x Krack C) (kwalificatie: 8,72)

10.30 uur: Hans Peter Minderhoud en In Style (Eye Catcher x Lorentin) (kwalificatie: 8,54)

11.15 uur: Bart Veeze en Imagine (Dream Boy x Jackson) (kwalificatie: 8,28)

11.25 uur: Robin van Lierop en Zum Gluck RS2 OLD * (Zonik x Florestan I) (kwalificatie: 9,16)

*Start voor Duitsland

Livestream FEI:



Bron: Horses.nl