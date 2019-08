WK zesjarigen: Zucchero op 1, Helgstrand op 2 en 3 met Revolution en Zhaplin

Blue Hors Zack-power in de finale voor zesjarige dressuurpaarden op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden: Zonik-zonen Zucchero en Zhaplin Langholt op 1 en 3 met respectievelijk een 9,66 en een 9,34. Daartussen de titelverdediger Revolution (v. Rocky Lee) met een 9,44. Nog twee paarden met Zack-bloed in de top-10: de volle zus van Sezuan op 5 en Zum Gluck RS2 (v. Zonik) op 9. De Nederlandse inzendingen deden niet mee voor de medailles, de hoogste punten waren voor Imposantos (8,94/5e).

In 2016 waren er twee medailles voor Helgstrand Dressage op de Wereldkampioenschappen in Ermelo, in 2017 werden dat er drie, vorig jaar waren het er twee en dit jaar heeft Helgstrand al vier medailles op zak na twee kampioenschappen. Het derde kampioenschap, dat van de zevenjarigen, waar Helgstrand drie paarden in de finale heeft, moet nog komen. En stiekem verwacht Helgstrand nog wel een medaille: “Het zit er wel in”, zegt de ruiter en handelaar, waarmee hij onder andere verwijst naar de winnaar van de kwalificatie voor zevenjarigen en de winnaar van goud bij de zesjarigen vorig jaar, D’Avie.

Goud ging in het kampioenschap voor de zesjarigen aan Helgstrands neus voorbij. Zijn grote concurrent op het gebied van handel in elitedressuurpaarden, stal Kasselmann, ging met de winnaar naar huis.

Powerhouse Zucchero

Het gaat om de voor 370.000 euro in de PSI-veiling aan het Aziatische Starhorses verkochte Zucchero (Zonik x Prince Thatch x Donnerhall x Pik Bube), die nog altijd gereden wordt door Kasselmann-stalruiter Frederic Wandres. Hij kreeg een cijferlijst met alleen maar 9’s en was volgens jurywoordvoerder Christoph Hess het paard dat de lastige proef voor zesjarigen het beste aan kon. Zucchero, vorig jaar vierde op het WK en Bundeskampioen bij de vijfjarigen in Warendorf, kreeg een 9,4 voor de stap, een 9,7 voor draf, galop en submission en een 9,8 voor de aanleg. Het publiek zag de bruine hengst, die er in elke pas aan blijft trekken, ook als kampioen.

Mislukte wissels Revolution

Revolution werd onder Andreas Helgstrand vorig jaar kampioen bij de vijfjarigen, maar onder andere door mislukte wissels (in de kwalificatie gingen de wissels overigens evenmin van harte) ging die titel aan zijn neus voorbij in het kampioenschap voor zesjarigen. “Het lag dicht bij elkaar in de top, fouten in de proeven maakten het verschil”, zei Annette Fransen-Iacobaeus, voorzitter van de jury, in de persconferentie. Revolution kwam uit op een 9,44 met een 10 voor de draf, een 9 voor de stap, een 9,6 voor de galop, een 8,8 voor de submission en een 9,8 voor de aanleg. Die 9 voor de stap was aan de royale kant. Jurywoordvoerder Christoph Hess zei bij de bespreking van de stap slim: “Kijk hoe dit paard nu stapt”, toen Revolution aan een lang teugeltje stapte bij het commentaar. Maar zo stapte de reusachtige hengst niet in de proef.

Tweede Zonik op drie

In de kwalificatie stond er een Zonik op 1 en 3 en in de finale ook. In de kwalificatie was de derde plaats voor Zum Gluck RS2, nu was het Zhaplin Langholt (Zonik x Stedinger) met Andreas Helgstrand. De zwarte hengst van Charlotte Jorst werd net zoals alle paarden die door Helgstrand zelf werden gereden op dit WK ontzettend scherp en strak door de proef gestuurd. Goed gemarkeerde overgangen, alles op de letter, alles met een mooie aanleuning. Zhaplin Langholt was vorig jaar ook al op het WK, maar toen ging hij er in de finale uit vanwege bloed aan de mond. Nu was er revanche op die uitsluiting met een 9,8 voor de draf, een 8,3 voor de stap, een 9,5 voor de galop, een 9,4 voor de submission en een 9,7 voor de aanleg. Totaal: 9,34.

Grand Prix-paard in de dop

Een echt Grand Prix-paard in de dop lijkt Destacado FRH (Desperados x Londonderry) met Matthias Alexander Rath in het zadel. De wat koude voshengst doet alles met ontzettend veel gemak en kreeg net zoals in de kwalificatie een 10 voor de stap. Bij dit paard ziet het er uit alsof je hem alles kunt vragen en hij het gewoon doet. Dat zag de jury ook en de blije vos kwam uit op een 9,32 gemiddeld.

Imposantos op 5

Het paard waar Nederland de hoogste verwachtingen van had bij de zesjarigen, multikampioen Imposantos (Wynton x Krack C) kwam met Bart Veeze uit op de vijfde plaats. Hij kreeg een royale 9,8 voor de stap, een 9,5 voor de draf, een 8,8 voor de galop, een 7,8 voor de submission en een 8,8 voor de aanleg. De 7,8 voor de submission lag onder andere aan de wissels die de mist ingingen.

Volle zus Sezuan gedeeld vijfde

De jury wist niet helemaal wat ze wilden met Straight Horse Ascenzione (Zack x Don Schufro), de volle zus van Sezuan, dit WK. De merrie haalde onder Helen Langehanenberg met een 8,14 niet direct de finale, zat er nog maar net bij via de kleine finale (3e plaats/8,64) en was nu gedeeld 5e van de 15. Als eerste paard kwam ze de ring binnen direect kwam er een 8,94 op het scorebord te staan, dezelfde score als voor Imposantos.

Independent Little Me, In Style, Imagine en Zum Gluck RS2

De andere Nederlandse inzendingen kwamen op de 7e, 12e en voorlaatste plaats terecht. Independent Little Me (UNO Don Diego x San Remo) werd met Dinja van Liere 7e (8,72), In Style (Eye Catcher x Lorentin I) werd met Hans Peter Minderhoud 12e (8,34) en Imagine (Dreamboy x Jackson) werd met Bart Veeze 14e (8,22). Robin van Lierop die voor Duitsland Zum Gluck RS2 (Zonik x Florestan I) reed, kwam uit op de 9e plaats met 8,6. Van Lierop werd in de kwalificatie knap derde, maar de finaleproef zag er wat minder vanzelfsprekend uit.

Jury brengt zichzelf niet in de problemen

De jury, bestaande uit Annette Fransen-Iacobaeus (Zweden) en Christoph Hess (Duitsland, woordvoerder) bij C en Isobel Wessels (Groot-Britannië) en Marietta Almasy (Frankrijk) bij E, bracht zichzelf niet in de problemen zoals de jury gisteren bij de vijfjarigen deed. Er werden geen 10-en gegeven voor de aanleg, er was bij de laatste starter nog ruimte naar boven (zonder dat dat geforceerd moest worden) en de uitleg was over het algemeen goed te volgen.

Uitslag



