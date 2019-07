Zesjarigen: Van Lierop en Zum Glück wederom voor Duitsland naar WK

Het is Robin van Lierop dit jaar opnieuw gelukt: hij is met Zum Glück RS2 OLD (Zonik x Florestan I) opgenomen in de selectie die wordt uitgezonden naar het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Daarnaast behoren ook regerend Wereldkampioen Revolution (Rocky Lee x Rouletto) met Andreas Helgstrand en reservekampioen Destacado FRH (Desperados x Londonderry) met Matthias Alexander Rath wederom tot de selectie.

Robin van Lierop behaalde al veel primeurs met zijn Oldenburgse hengst. De ruiter was vorig jaar de eerste Nederlander die er in slaagde een medaille te behalen op de Bundeschampionate én reed de voor 850.000 euro aangeschafte Zum Glück eerder dat jaar ook al in Ermelo. Dit jaar mag Van Lierop op herhaling. Het ticket voor Warendorf had hij al op zak, maar met nog een ticket voor Ermelo erbij is het feest voor de ruiter compleet.

Titanenstrijd

Miljoenenpaard Revolution maakte vorig jaar zijn favorietenrol meer dan waar en mag dit jaar opnieuw een gooi naar de titel doen. Met een tien voor de galop en aanleg als dressuurpaard was hij in Ermelo met gemiddeld een 9,62 net een maatje te groot voor Destacado FRH, maar dit jaar worden de kaarten opnieuw geschud.

Finalisten

De springgefokte Caracciola MT (Chin Champ x Calido I) van Sissy Max-Theurer liet zich in de tweede kwalificatie wederom van zijn beste kant zien en verdiende met amazone Melanie Tewes een startbewijs voor Ermelo. Dat geldt ook voor Bundeschampionat-finalisten Feel Free OLD (Foundation x Sandro Hit) met Bernadette Brune en Meggle’s Fidelio Royal (For Romance I x Rubin Royal) met Matthias Bouten en Bundeskampioen Zucchero OLD (Zonik x Prince Tatch xx) met Frederic Wandres. Laatstgenoemde eindigde vorig jaar als vierde in Ermelo.

Geselecteerde zesjarigen:

Caracciola MT (Chin Champ x Calido I) met Melanie Tewes

Destacado FRH (Desperados x Londonderry) met Matthias Alexander Rath

Feel Free OLD (Foundation x Sandro Hit) met Bernadette Brune

Meggle’s Fidelio Royal (For Romance I x Rubin Royal) met Matthias Bouten

Revolution (Rocky Lee x Rouletto) met Andreas Helgstrand

Zucchero OLD (Zonik x Prince Tatch xx) met Frederic Wandres

Zum Glück RS2 OLD (Zonik x Florestan I) met Robin van Lierop

Reservepaarden:

Eerste reserve: Ben Vito (Benicio x Lauries Crusador xx) met Stefanie Wittmann

