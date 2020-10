Zevenjarigen: Zum Glück RS2 tweede reserve

Na twee jaar op rij te zijn genomineerd voor het WK Jonge Dressuurpaarden, zijn Robin van Lierop en zijn Zum Glück RS2 (Zonik x Florestan I) dit jaar aangewezen als tweede reserve bij de Duitse zevenjarigen. Buiten de wereldkampioen van 2018, Revolution (Rocky Lee x Rouletto), om bestaat de groep uit relatief onbekende paarden.

“Dit maal niet de fijne afstemming in de proef kunnen krijgen om alles foutloos uit te voeren. Erg jammer als de potentie er absoluut is. Zum had deze reis iets anders in gedachte dan dressuur. Het blijven dan echte jongens en meer ervaring zal hem goed gaan doen in de toekomst”, schrijft Robin van Lierop over zijn tweede reserveplaats.

Geselecteerde zevenjarigen:

Bob Marleyhttps://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/1889761/bob-marley (Bon Bravour x De Niro) onder Jana Freund

Drama Queen (Deveraux x Louis Le Bon) onder Sabrina Greßmann

Finley (Finest Selection x Ehrentusch) onder Ann-Christin Wienkamp

Harrods (Hochadel x Rotspon) onder Frederic Wandres

Schöne Scarlett (Scolari x Londonderry) onder Helen Langehanenberg

Revolution (Rocky Lee x Rouletto) onder Andreas Helgstrand

S Rockyna (Sir Donnerhall I x Feuerschein I) onder Sabrina Greßmann

Eerste reserve: Querida Mia (Quotenkönig x Ravallo) onder Lukas Fischer

Tweede reserve: Zum Glück RS2 (Zonik x Florestan I) onder Robin van Lierop

Bron: Horses.nl/FN