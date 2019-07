Zweedse team deelname WK Jonge Dressuurpaarden bekend

De Zweedse hippische sportfederatie heeft de paarden bekend gemaakt die Zweden zullen vertegenwoordigen op de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo van 1 tot en met 4 augustus 2019.

Na de laatste selectiewedstrijd op het CDIO Falsterbo konden de Zweden hun selectie maken. Op basis van de grootte van het Zweedse warmbloedstamboek heeft de World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) per leeftijdscategorie vier plaatsen toegewezen aan Zweden. Het land stuurt daarom in totaal maar liefst 12 paarden naar Ermelo.

Dat zijn:

Vijfjarigen

Yvonne Osterholm – Demand (v. Ampere x Don Schufro)

Anna Zibrandtsen – Lumiére (v. Floricello x Gigolo)

Severo Jurado Lopez – Springbank II VH (v. Skovens Rafael x De Niro)

Angelica Bystrom – Zapp VS (v. Zack x Don Primero)

Eerste reserve: Marika Martinsson – Biscotti (v. Bocelli x Saigon)

Tweede reserve: Sandra Sterntorp – Bowmore VH (v. Skovens Rafael x Akribori)

Zesjarigen

Michelle Nilsson – Darin (v. Dalwhinnie x Schwadroneur)

Sandra Sterntorp – Darthula VH (v. Dalwhinnie, Corrado WL)

Cecilia Kristoffersen – Skywalker (v. Zuidenwind x Bernstein)

Ida Kristoffersson – Zenatello (v. Zuidenwind x Don Schufro)

Zevenjarigen

Jeanna Hogberg – Astoria (v. Sir Donnerhall II x Quaterback)

Yvonne Osterholm – Diod (v. Ampere x Don Schufro)

Meike Lang – Icing For U (v. Ampere x Bocelli)

Anna Zibrandtsen – Valentin (v. Dalwhinnie x Regazzoni)

Eerste reserve: Mikaela Alderin‐Danielsson – Belle (v. Belamour x Don Schufro)

Bron: Horses.nl/Eurodressage.com