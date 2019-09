15% KWPN’ers op WK in Lanaken

Bijna 800 5-, 6- en 7-jarigen paarden komen deze week aan de start op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken. Via de Blom Cup hebben zich een groot aantal KWPN’ers gekwalificeerd, maar ook uit andere landen staan KWPN’ers op de startlijst, het zijn er bijna 120. 45 nationaliteiten, 500 ruiters en amazones en 771 paarden staan op de voorlopige deelnemerslijst van het Wereldkampioenschap voor jonge springpaarden in Lanaken. Vanaf donderdag tot en met zondag staat het domein Zangersheide volledig in het teken van de jonge springpaarden.