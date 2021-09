Blom Cup-kampioen Kwik Tweet nu wel vooraan in Lanaken

De snelle en voorzichtige Blom Cup-winnares Kwik Tweet (For Pleasure x Twisther) van familie Moerings kreeg gisteren in de eerste kwalificatie voor zesjarigen op het WK in Lanaken een pechtfoutje in een snelle ronde. Vandaag zat de merrie er wel vooraan bij in de tweede kwalificatie onder de zoon des huizes, Bas Moerings. Kwik Tweet werd vierde. En dat was niet het enige KWPN-succes: de door Aniek Diks gefokte Kaatje AD (Emir R x Papilllon Rouge) werd onder de Ier Richard Howley tweede in de tweede kwalificatie.