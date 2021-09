Elvis ter Putte-zoon wint kwalificatie zesjarigen, Kaspar R op 16

In het eerste onderdeel voor zesjarigen op het Wereldkampioenschap Jonge Springpaarden in Lanaken maakten buitenlanders de dienst uit. Paarden uit Ierland, Frankrijk en België stonden bovenaan in de top 3. Het beste Nederlandse resultaat werd neergezet door Nick Van den Broek. Hij reed Kaspar R (v. Eldorado van de Zeshoek) naar plaats 16.

In deze kwalificatie, een tweefasen over 1,35 m., gingen 259 combinaties van start. Daarvan bleven 100 combinaties foutloos. De overwinning ging naar de Ierse ruiter Max O’Reilly Hyland met BP Limitless (v. Elvis Ter Putte). De Franse ruiter Jonathan Chabrol sprong met Fanc de Kergane (v. Berdenn de Kergane) naar de tweede plaats. De Belgische Virginie Thonon werd derde met Parequita V.H. (v. Jamal vd Heffinck).

KWPN-merrie in Deense dienst

Beste KWPN-paard in deze kwalificatie was Kristal (v. Callahan VDL). Deze merrie, in Deense dienst, werd elfde onder Phillippa Wildfang Linde. Vlak daarachter de bij het KWPN goedgekeurde en inmiddels geruinde Key West (v. Tangelo van de Zuuthoeve). Hij sprong onder de Britse ruiter Ronnie Jones naar de twaalfde plek.

Pech-balk voor Moerings

Bas Moerings was met Blom Cup-winnaar Kwik Tweet (v. For Pleasure) op weg naar een goede klassering. De tijd was goed geweest voor de tweede plaats, maar door een balk belandde het duo in de middenmoot.

Uitslag

Bron: Horses.nl