Emmen en Morsink ook te zien in zesjarigenfinale

Zondag start na de finale van de vijfjarigen rond het middaguur de finale van de zesjarigen paarden in Lanaken. Kim Emmen en Gerben Morsink krijgen een drukke dag, want naast een finaleticket bij de vijfjarigen hebben zijn ook een startplaats bij de zesjarigen bemachtigd. Met hun is er ook een startplek voor Dennis van den Brink, Rob Heijligers, Harrie Smolders, Patrick Lemmen en Marwin van den Nieuwenhuijzen.

Een bijzonder knappe prestatie van Gerben Morsink. Zijn familie fokte Carsey Z en Carina Z, die beide een nakomeling zijn van Carthino Z uit de merrie Persey (v. Guidam). Carina Z loopt morgen mee in de finale bij de vijfjarigen en oudere broer Carsey Z mag een gooi doen naar de titel bij de zesjarigen.

Opnieuw Emmen

Kim Emmen bemachtigde ook bij de zesjarigen een finaleticket. Ditmaal met de bij het KWPN-goedgekeurde Indian Gold (v. Cassini Gold). De moeder van deze hengst is S.Zarah 11 stb preferent prestatie van Germus R. De schimmel werd gefokt door J.J. van Dijk uit Ruinerwold.

Favoriet

Een interessante combinatie in het Wereldkampioenschap bij de zesjarigen is Harrie Smolders in het zadel van Nixon van ’t Meulenhof. Deze zoon Denzel van ’t Meulenhof is de halfbroer van Smolders toppaard Emerald. Smolders en Nixon zijn nu een jaar een combinatie en rijden sterk mee in het kampioenschap. Zo werd het duo gisteren in de tweede kwalificatie.



Nederlandse combinaties

In tegenstelling tot bij de vijfjarigen zijn er bij de zesjarigen wel Nederlanders op KWPN’ers door naar de finale. Zo stuurde Dennis van den Brink I am (v. Etoulon VDL), een fokproduct van E.A. van Manen uit Bennekom, in beide kwalificatieproeven erg goed rond. Ook een mooi resultaat was er voor Icelos Eickenrode (v. Dakar VDL) met in het zadel Rob Heijligers, die gisteren ook al de Sires of the World won.

Daarnaast zijn er finaleticket voor Ikigai en Inostello M, die allebei uit een prestigieuze moederlijn. Tweede bezichtigingshengst Inostello M (v. Numero Uno) presteerde goed met Patrick Lemmen in dit kampioenschap. Deze ruin is de volle broer van Cristello 2, eveneens tweede bezichtigingshengst, die op het hoogste niveau succesvol is onder Kevin Jochems.

Ook Ikigai (v. Elvis ter Putte) van Marwin van den Nieuwenhuijzen heeft twee halfbroers die op 1,60 meter niveau lopen, Uretto (v. Oklund) en Eretto (v. Vinesse).

KWPN’ers

Ook de volgende KWPN’ers zijn terug te zien in de finale morgenmiddag:

– Ibiza (Cardento uit Antartica voorl. keur pref van Kojak, fokker De Radstake BV uit Heelweg) met Victoria Gulliksen

– Ikoon L (Ustinov uit Ciolita W ster IBOP-(spr) PROK van Lord Z, fokker A. van Laak uit Berkel Enschot) met Julio Arias

– I’m Special Gold B (I’m Special de Muze uit Amy-Gold ster IBOP-spr PROK van Lupicor, fokker Jan Breukink uit Doesburg) met Jos Verlooy

Bron: Horses.nl/KWPN