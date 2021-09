Geweldige sport in Sires of the World: 1 Kasanova de la Pomme, 2 Dominator Z, 3 Feromas van Beek Z

Het was wat geweest. Een zege in de Sires of the World-rubriek voor Dominator Z (v. Diamant de Semilly) met Christian Ahlmann. Die thuiszege in Lanaken werd het niet, maar de sport was er niet minder mooi om. Sterker nog: zo spannend is een rubriek zelden. Christian Ahlmann zette een topronde met een toptijd neer in barrage (34,15 sec.). Maar dat was 0,01 (!) seconde langzamer dan Koen Vereecke met Kasanova de la Pomme (v. Bamako de Muze, 34,14 sec.). Het scheelde direct daarna werkelijk een haar (34,16 sec.) en Feromas van Beek Z (v. Fantomas de Muze) had Dominator als laatste hengst onder Gilles Thomas nog ingehaald.

Voor hengstenhouders heeft het Sires of the World-springen op de Wereldkampioenschappen praktisch dezelfde waarde als een 4 of 5-sterren-Grote Prijs. Alle ogen van de springfokkkers zijn dit weekend namelijk op Lanaken gericht en een overwinning in ‘de Sires’ kan toch gauw wat schelen qua dekkingen.

Niet de droomzege, wel een droomronde

Voor Judy-Ann Melchior zou de zege van de zeer populaire dekhengst Dominator Z – na een pauze sinds kort weer terug in de sport – een droom zijn geweest. Het mocht net niet zo zijn. De tijd van Melchiors man Christian Ahlmann en Dominator leek de winnende, maar was 0,01 seconde te langzaam. Hij werd tweede, net zoals in Aken in de Allianz-Preis vorige week.

Dominator mag dan niet gewonnen hebben, maar hij zal met zijn oogstrelende ronde zeker nog weer een paar extra fokkers over de streep hebben getrokken. “Dominator voelt super en dat is het belangrijkste voor mij.”

Kasanova de la Pomme

De zege dus voor Kasanova de la Pomme (Bamako de Muze x Malito de Reve), al was het wel even balken kijken voor Koen Vereecke met Ahlmann en Thomas nog na zich. “Ik dacht dat ik een beetje tijd verloren had omdat Kasanova wat speels is en tussendoor nog wel eens wil bokken.”

Feromas van Beek Z

Op de derde plaats Feromas van Beek Z met Gilles Thomas, in tegenstelling tot de nummers 2 en 3 een relatief onbekende hengst. Als dekhengst dan. “Elke keer als ik ergens had gereden, kwamen er fokkers die vroegen: is dat ook een dekhengst? Daarom dacht ik: ik doe mee aan de Sires, dan weet iedereen dat het een dekhengst is.”

Geen slechte keuze, want Feromas van Beek Z sprong zich vandaag in de kijker bij het (fokkers)publiek. De negenjarige Zangerheide-hengst loopt overigens een mooi seizoen, hij sprong dit jaar al veertien keer eerder internationaal in de prijzen.

In totaal bleven zes combinaties foutloos in de barrage. Nerrado (v. Nekton) werd vierde met Hannes Ahlmann, Sea Coast Valdelamadre Clooney (v. Centeuer Z) vijfde met Gudrun Patteet en Catch Boom Bang (v. Cornet’s Prinz) zesde.

Twee Nederlanders in barrage

Twee Nederlanders haalden de barrage (totaal 13 combinaties). Gerben Morsink met zijn prijzenpakker (al vier internationale rubrieken gewonnen dit jaar waaronder de GP van Exloo en een GCT-1,55m.-rubriek) Navarone Z (Nabab de Reve uit Dakina) had een foutje in de barrage en werd 8ste. Daar achter op de tiende plaats Ipsthar (v. Denzel van ’t Meulenhof) met Bas Moerings.

Uitslag

Bron: Horses.nl