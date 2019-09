Greve, Morsink, Emmen en Dimmendaal zeker van finaleplaats vijfjarigen

Vier Nederlandse ruiters zijn verzekerd van een finaleplaats bij de vijfjarigen aanstaande zondag. Het gaat om Willem Greve, Gerben Morsink, Kim Emmen en Martine Dimmendaal-Kempkes. Daarnaast zijn er ook acht KWPN'ers door naar de finale van dit Wereldkampioenschap in Lanaken.

Willem Greve startte in deze leeftijdsklasse Opium JW van de Moerhoeve TN, deze zoon van Kannan is goedgekeurd bij het AES. Opium JW van de Moerhoeve heeft VDL Groep Eureka als grootmoeder en de 1,45m-merrie Beauty-Belle van ’t Roosakker (Quidam de Revel x Goliath Z) als overgrootmoeder. Deze merrie is een halfzus van de moeder van Glock’s London en uit de directe moederlijn komt nog een hele rits aan 1,60m paarden. Mede door deze opvallende pedigree kocht Willem Greve samen met Team Nijhof zich in februari dit jaar in bij deze hengst.



Zelf gefokt

Gerben Morsink bemachtigde ook een finaleplaats met de door zijn familie gefokte Carina Z (v. Carthino Z). Morsink sprong onder andere met haar volle broer Coursy op 1,50 meterniveau en met de één jaar oudere Carsey Z op 1,35 meterniveau.

Ook Martine Dimmendaal-Kempes rijdt met een eigen fokproduct mee in Lanaken. Zij heeft met Alandria Z (Andiamo x Quidam de Revel) ook een felbegeerde startplaats in de finale bemachtigd.

Veelzijdigheid

Kim Emmen presteerde tot nu toe ook uitstekend in dit Wereldkampioenschap met Qi Dao NH (v. Douglas). Deze ruin voert van moederskant het bloed van de Grand Prix-dressuurhengst Havidoff gevolgd door het bloed van topvererfer Ulft. Deze veelzijdige bloedlijn leverde onder andere het 4* eventingpaard van de Zweedse Sofia Sjoborg, DHI Migthy Dwight (v. Indorado), op.

KWPN’ers

Ook de volgende KWPN’ers zijn terug te zien in de finale op zondag:

– J’Adore (Zavall VDL uit Perenia stb prestatie van Boreas, fokker Stal Meursing uit Hazerswoude Dorp) met Jack Ryan

– Jabulani (Den Ham Blue R uit Baltic Carrera van Cassini I, fokker Victory Equestrian Sport uit Valkenswaard) met Sofie Svensson

– Just Blue (Mr.Blue uit Balade stb-ext van Sandro Boy, fokkers Team Nijhof en Wim ten Pas) met Henrique Drumond

– Janieta P (Kannan uit Fanieta P elite EPTM-(spr) PROK van Diarado, fokker P. Pelleboer uit Kampen) met Nadège Janssen

– Joly-Fleur T.V. (Tangelo van de Zuuthoeve uit Fleur-Afi T.V. vb van Phin Phin, fokker A.A.C. Vissers uit Veghel) met Max Routledge

– Joep van de Elsakker (Zapatero VDL uit Odie elite prestatie PROK van Nimmerdor, fokker H. Rooijakkers uit Prinsenbeek) met Ali Jmal Nasr Al Nuami

– Jetski E.B. (Dakar VDL uit Zapatero reg A van Cascavelle, fokkers Gerrit en Leontine ter Harmsel-Zanderink uit Enter) met Jasmin Seppala

– Jorado (Diarado uit Oanna elite sport-spr PROK van Sandro Song, fokker H. Koops Jr. uit Oosterwolde) met Greg Patrick Broderick

Bron: Horses.nl/KWPN