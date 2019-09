Kleine finale zevenjarigen voor Cornet Obolensky-dochter

De troostfinale voor de zevenjarige springpaarden werd gewonnen door Muna vd Bisschop (v. Cornet Obolensky). De bruine BWP-merrie sprong onder het zadel van de Britse Laura Mantel foutloos rond in 61,72 seconden in deze 1m40 rubriek direct op tijd.

Mantel en Muna waren ruim een seconde sneller dan de nummer twee, de Ierse Kate Derwin met MHS Fernhill Showtime, een Iers gefokte ruin van Cavalier Royale. De derde plaats was voor Olivier Philippaerts met Miss Marple (v. Ugano Sitte) en daarmee ging zowel het goud als het brons naar een BWP’er.

Sabrina van Rijswijk tiende

Beste KPWN’er in deze rubriek was Happyfee (v. Grison van den Bisschop) die met amazone Sabrina van Rijswijk naar een foutloos parcours in 71,10 seconden reed, goed voor de tiende plaats. De merrie is gefokt door Y. Okkerman.De Vlaamse Stephanie Andries reed Hianca (v. Bodinus) naar de elfde plaats, deze merrie is gefokt door J.W. Schuiling.

Uitslag

Bron: Horses.nl