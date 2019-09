KWPN’er Jillz naar tweede plek in troostfinale vijfjarige paarden

De troostfinale voor de vijfjarige paarden op het WK in Lanaken was voor Esi la Luna (v. Carrera VDL). De Iers gefokte merrie was met Kevin Gallagher bijna twee seconden sneller dan de concurrentie. De tweede plek was voor de door E. Agterhuis gefokte Jillz (v. Denzel v. Meulenhof). De Brit James Billington stuurde de merrie foutloos rond.