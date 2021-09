KWPN-hengst Johnny Walker verkocht aan Ger Poels

De KWPN-hengst Johnny Walker (v. Harley VDL) werd op het Belgisch kampioenschap verkocht aan Ger Poels. De 7-jarige zal bij de Franse springruiter Robinson Maupiler in training blijven.

Donderdag begon het WK voor jonge paarden in Lanaken, waar de KWPN-hengst onder begeleiding van Maupiler aan mee doet. Het paar liet in de eerste ronde een balk vallen. In de tweede ronde bleef het duo foutloos en passeerde de finishlijn in 71,96 seconden (Hiermee werden ze 4e). Morgen zal de finale van de kampioenschap voor 7-jarigen plaatsvinden.

Bron: Horses.nl