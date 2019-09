Moerings en Van der Pluijm op podium troostfinale zesjarigen

Stine Cassoe reed met Samba's Survivor H (v. Ci Ci Senjor Ask) naar de winst in de troostfinale voor zesjarige paarden, een parcours direct op tijd over 1m35. De Deense was een kleine seconde sneller dan Bas Moerings, die Ipsthar (v. Denzel van Meulenhof) naar de tweede plaats stuurde. Anoek van der Pluijm werd derde met Iriz (v. Eldorado v. Zeshoek).

De twee Nederlanders reden op ‘familiepaarden’: Ipsthar is gefokt door Geert Moerings en Iriz is een door de familie Van der Pluijm gefokt paard. Moerings was vorig jaar bij de vijfjarigen trouwens ook al reservekampioen in de troostronde met hetzelfde paard.

Ook op de zevende plaats vinden we een KWPN’er: de bonte Irish Coffee (v. Diamant de Semilly), gereden door de Chileen Agustin Covarrubias. De ruin is gefokt door Vera Klumper en in eigendom van Bart Gommeren Sporthorses. Tim Franssen werd negende met de Zangersheide-merrie Ghana FS Z (v. Glasgow).

Uitslag

Bron: Horses.nl