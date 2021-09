Opwarmer Sires of the World: 18-jarige Winston Jumper R nog niet uitgesprongen

In de eerste rubriek van 'Sires of the World', vandaag op het toneel van het WK voor Jonge Springpaarden in Lanaken, mocht Tsunami de Hus (v. L'arc de Triomphe) zich als eerste opstellen. De 14-jarige SF-hengst legde het parcours direct op tijd over 1,40 m onder Humaid Abdulla Khalifa Al Muhairi af in 54,48 seconden. De oudste hengst in deze rubriek deed ook nog volop mee: Winston Jumper R (v. Cantos) sprong naar een knappe klassering onder Aniek Diks.

De Duitse ruiter Richard Vogel, die eerder vandaag in de kwalificatie voor zevenjarigen met twee paarden uiterst succesvol was, herhaalde dat kunstje in deze hengsten-rubriek. Met Carlchen S (v. Comme il faut) werd hij tweede in 55,44 seconden. Fracisco Rocha uit Portugal en Lanzarote de Muze (v. Clinton) werden derde in 56,70 seconden.

Diks en Zwartjens

Aniek Diks zette het beste resultaat voor Nederland neer. Met Winston Jumper R (v. Cantos) eindigde de amazone op de zesde plek. De 18-jarige Cantos-zoon was de oudste in deze rubriek maar lijkt nog lang niet uitgesprongen. Voor Nederland eindigde verder Meike Zwartjens in de top tien. Zij werd met met Twister de la Pomme (v. Darco) tiende.

Bron: Horses.nl