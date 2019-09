Outsider Rob Heijligers houdt hoofd koel en wint Sires of the world

Rob Heijligers ging als outsider en tevens enige Nederlander van start in de barrage van de Sires of the World. In het zadel van Cassius Clay VDV Z (v. Calvino Z) hield Heijligers het hoofd goed koel en stuurde de schimmel beheerst naar een foutloze ronde wat een gouden medaille opleverde.

Met maar liefst vier van de zes barragekandidaten afkomstig uit Duitsland leek de titel al vergeven aan de Duitse driekleur, maar het tegendeel werd bewezen. Eerste starter Patrick Stühlmeijer kreeg met de Chacco-Blue-nazaat Chacgrano een balk op hindernis twaalf, maar zette wel direct de tijd op scherp door in 42,73 seconden te finishen. Uiteindelijk leverde deze tijd hem de bronzen medaille op.

Razendsnelle Braziliaan

Marlon Modolo Zanotelli ging meteen razendsnel van start. De bruine Diesel GP du Bois Madame (v. Cassius) scheerde over de hindernissen, maar bij de laatste hindernis, de Leon Melchior memorial hindernis, ging het mis en kreeg het duo een balk te voortduren. Door de razendsnelle tijd van 41,85 seconden kreeg de Braziliaan alsnog het zilver om gehangen.

Balkenregen

Daarna gaat Toni Haßmann met Contendrix (v. Contendro I) van start. De barrage gaat niet zo als Haßmann vooraf had gepland. Eerst valt er een balk op hindernis 8 en daarna springt zijn paard door de eerste hindernis van de dubbelsprong heen. Het eindresultaat 18 strafpunten en een zesde plaats.

Beste papieren

Christian Ahlmann heeft de beste papieren in handen voor de overwinning. Hij is de titelverdediger en rijdt op de wereldkampioen Solid Gold Z een thuiswedstrijd. Het duo lijkt in topvorm, maar de zoon van Stakkato Gold springt door de Stephex oxer heen. Daarna neemt Ahlmann gas terug en eindigt op een vijfde plaats in het klassement.

Laatste starter

Justine Tebbel kan als laatste starter de eer van Duitsland redden. De jonge amazone gaat rustig van start en mikt op een foutloze ronde, waarmee ze sowieso verzekerd is van het zilver achter Rob Heijligers. Ook zij en haar paard Lycon (v. Light on) maken een springfout en met een tijd van 51,05 seconden eindigen zij net buiten het podium op een vierde plaats.



Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl