Richard Vogel: ‘Junior Kannan altijd een plezier om te rijden’

De Duitse topjockey Richard Vogel was gisteren in Lanaken zeer goed op dreef. Op het WK voor jonge springpaarden werd hij met Looping Luna (Lord Fauntleroy x Calido I) en de KWPN'er Junior Kannan (Kannan x Diamant de Semilly) eerste en tweede bij de zevenjarigen. Een uitstekend debuut voor Vogel die nooit eerder een WK op Zangersheide reed. Vogel: "Ik had niet kunnen voorzien dat vandaag zo goed zou beginnen."

“Ik heb hier al een keer eerder meegedaan in een Z-Tour, een paar jaar geleden toen ik nog voor Ludger Beerbaum reed. Ik won toen eigenlijk mijn eerste klassementsproef in Lanaken. Ik was dus heel enthousiast om hier te komen met zulke goede herinneringen”, begint de winnaar van de proef te vertellen.

‘Pas drie of vier keer gereden’

“Ik had niet kunnen voorzien dat vandaag zo goed zou beginnen. Vooral omdat ik Junior Kannan pas drie of vier keer heb gereden voordat ik hier met hem aan de start kwam.” Vogel’s zakenpartner David Will had de KWPN-dekhengst, gefokt door M. Joppen en R. Dijkhuis, al eerder te rijden. “Ik ben blij dat ik hem in mijn groep paarden heb. Hij heeft een fantastisch karakter en is een heel simpel paard. Hij galoppeert gewoon door en als je hem voor een sprong zet, springt hij. Zo eenvoudig is het. Hij is altijd een plezier om te rijden.”

‘Looping Luna is heel getalenteerd’

De Hannover-merrie waarmee Vogel eerste werd, is gefokt door Andreas Middelkampf uit een Diamant de Semilly-merrie. Looping Luna (v. Lord Fauntleroy) wordt door haar ruiter omschreven als een heel bijzonder paard. “Ik heb haar meer dan een jaar gereden, dus ik ken haar beter dan het paard waarmee ik tweede werd. Ze heeft niet zo veel wedstrijdervaring, maar ze is wel heel getalenteerd. Toen de eigenaren haar als zesjarige kochten, had ze nog nooit een wedstrijd gesprongen. Beide paarden voelden heel comfortabel aan in de eerste fase, en ik wist dat ik sneller kon gaan in de tweede fase. Met lijnen die goed aansloten bij de grote galopsprongen van mijn paarden was het een fijn parcours om te springen en zonder vol gas te gaan eindigden we in mooie tijden”, besluit Richard Vogel.

Bron Persbericht