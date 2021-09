Sanne Thijssen met Vosje – afstamming onbekend – weer foutloos in Lanaken

Een Spaans paard (geregistreerd bij het NRPS) met onbekende afstamming en de naam 'Vosje'. Dat zou nog eens een grappige winnaar van de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden in Lanaken zijn. Nog leuker: Sanne Thijssen zit er op. En de kans dat Vosje wint in Lanaken is er. Na een mooie nulronde van gisteren kwam er vandaag weer één bij.