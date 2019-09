Smolders moet meerdere erkennen in 18-jarige Harry Allen

Met Emerald's halfbroer, de BWPN-hengst Nixon van 't Meulenhof (Denzel v.T Meulenhof x Carthago), is Harrie Smolders als tweede geëindigd in de tweede kwalificatie van de zesjarige springpaarden. Alleen de Ier Harry Allen is hem, met de door Hans Dings gefokte KWPN'er Italy HDH (Cream on Top x Numero Uno) te snel af. Wel ruimschoots te snel: Allen had slechts 64,71 sec. nodig voor het parcours, Smolders deed er 68,05 sec. over.

Op een gedeelde tweede plaats met Harry Smolders eindigde bij de zesjarigen de Pool Jaroslaw Skrzyczynski in het zadel van de volledige Team Nijhof gefokte Inturido (Zambesi TN x Verdi TN).

Van den Brink en Lemmen

Ook voor Nederland in de top tien eindigden Dennis van den Brink met I am (v. Etoulon). Deze koffievos had met Van den Brink een fractie meer dan 69 seconden nodig en eindigden hiermee op een zesde plaats in het klassement bij de zesjarigen.

Lemmen had een halve seconde meer tijd nodig met zijn ruin Inostello M (v. Numero Uno). Hiermee eindigde Patrick Lemmen op een gedeelde achtste plaats met Emily Sage, die in het zadel zat van de door de Radstake gefokte I am a Harley (v. Harley VDL).

Heijligers in vorm

Rob Heijligers wist bij de zesjarigen geen top tien klassering te behalen, maar een foutloze ronde met Icelos Eickenrode (v. Dakar VDL) een twaalfde plek is zeker niet onverdienstelijk. Later op de dag won Heijligers als outsider de Sires of the World wedstrijd met zijn andere troef Cassius Clay VDV Z.

