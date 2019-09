Smolders: ‘We moeten het toch uiteindelijk van de jonge paarden hebben’

Ditmaal geen Global Champions Tour voor Harrie Smolders, maar het WK voor jonge springpaarden in Lanaken. Bij de zesjarigen rijdt hij in de finale mee met de halfbroer van Emerald Nixon van 't Meulenhof en bij de zevenjarigen met de zoon van Emerald Escape Z. Ook voor Nederland in de zevenjarigenfinale Willem Greve, Matthijs van Asten en Frank Schuttert.

“We moeten het toch uiteindelijk van de jonge paarden het hebben. Dat is onze vijver en daaruit hopen we de nieuwe kracks te vinden.”, vertelt Harrie Smolders. Hij vervolgt: “Het zijn natuurlijk heel serieuze proeven. Voor ons als vijf sterrenruiters hebben niet altijd de tijd om deze jonge paarden de juiste aandacht te geven. Voor ons is het daarom ook moeilijk. Het is een knappe prestatie hoe de paarden hier rond springen in de parcoursen die ze voorgeschoteld krijgen.”

Niet van de jonge paardencompetities

“Wij zijn eigenlijk niet van de jonge paardencompetities, want als wij het gevoel hebben dat we een fantastisch paard hebben dan leiden we die zelf rustig op. Maar goed met gekeurde hengsten is dit wel een mooi platform om ze een keer weer te laten zien. Hier zijn veel fokkers aanwezig en die volgen deze paarden van heel dicht bij.”, laat Smolders zijn visie over dit kampioenschap doorschemeren.

De ‘nieuwe’ Emerald?

“Escape is een zoon van Emerald en is denk ik een heel competitief paard wordt. Hij heeft de geweldige instelling van zijn vader. Met Nixon heb ik denk ik echt een paard voor het zwaardere werk. Hij is heel voorzichtig. Hij is misschien iets minder competitief dan Escape, maar echt een paard voor de dikste proeven denk ik.”, besluit Smolders tot slot



Opnieuw combinatie Greve-Team Nijhof

Bij de vijfjarigen bemachtigde combinatie Willem Greve en Team Nijhof al een finale ticket. Ook bij de zevenjarigen is er ook een finaleticket van deze combinatie. Willem Greve rijdt in deze leeftijdscategorie de bij het KWPN en Hannover goedgekeurde Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek TN). Deze zoon staat gestationeerd bij Team Nijhof en Stal Brouwer.

Vijf sterren ruiters

Opvallend is dat voor Nederland bij de zevenjarigen de vijf sterren ruiters de dienst uit maken. Zo is er ook finale ticket voor Mathijs van Asten. Hij rijdt in deze finale Hotspot (v. Hors la Loi II). Deze hengst heeft een dekbrevet bij het KWPN, NRPS en AES en staat net als Highway M TN gestationeerd bij Stal Brouwer en daarbij Hengstenstation van Uytert.

Ook Frank Schuttert is morgenmiddag terug te zien in de finale. Hij neemt plaats in het zadel van Cartier SR, een zoon van Canturenter.

KWPN’ers

Ook komen de volgende KWPN’ers van start in de finale:

– Happynes ster EPTM-spr sport-spr (Eldorado van de Zeshoek uit Cicera elite IBOP-(spr) PROK van Cicero Z, fokker H.K. Vruwink Berenschot uit Winterswijk Miste) met Emma Stoker

– Hotshot sport-spr (Carembar de Muze uit Carolina elite IBOP-(spr) PROK van Calido I, fokker B.L. Borghuis uit Beuningen) met Wilm Vermeir

Bron: Horses.nl/Clipmyhorse/KWPN