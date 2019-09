Tien Nederlanders foutloos in tweede kwalificatie bij de vijfjarigen

Een mooi resultaat voor Nederland bij de tweede kwalificatie bij de vijfjarigen tien Nederlandse ruiters bleven foutloos en ook 17 KWPN'ers maakten geen fout. Bij deze groep foutloze hoorde onder andere de aangewezen hengst Joyride en Willem Greve met Opium JW van de Moerhoeve TN (v. Kannan).

Liza Houwen-Tiebot stuurde de Canabis Z-dochter Jillz Queen foutloos rond, deze halfzus van Edinburgh, behaalde in 2017 al 80 punten voor het springen op de Stamboekkeuring in Wanssum. Deze Jillz Queen was niet de enige KWPN-merrie die zonder fouten rond kwam. Ook de merries Joly-Fleur T.V. (v. Tangelo v/d Zuuthoeve), uit de stam van het 1,60 meter paard Landjuweel st Hubert, met Max Routledge in het zadel, de Kannan-dochter Janieta P met Nadege Janssen, J’adore (v. Zavall VDL) onder de Ier Jack Ryan en de door Wiepke van de Lageweg in eigendom hebbende Jillz (v. Denzel van Meulenhof) met James Billington presteerden dit.

Ruinen

Naast de vijf KWPN-merries bleven er ook acht KWPN-ruinen foutloos. Zo was er een foutloze ronde voor de Dakar VDL-zoon Janco-V met de Litouwse Ausra Clarke in het zadel, de tweede bezichtigingshengst Jetski E.B. met Jasmin Seppälä, Jack Daniëls SB, uit de stam van het 1,60 meter paard Wodka Lime, met Filippo Lupis en Joep vd Elsakker (v. Zapatero) met shk. Ali Jmal Nasr Al Nuami.

Een volledig Nederlandse combinatie Giovanni Romano en Just do It (v. Harley VDL) bleven ook foutloos in deze tweede kwalificatie. Net als de door Team Nijhof-gefokte vos Just Blue (v. Mr. Blue) met de Portugees Henrique Drumond en de Britten Simon Crippen met Paddington 192 (v. Durango VDL) en Max Routledge met James O’Hara H. (v. Ublesco).

Hengsten

Vier KWPN-gefokte hengsten maakten ook geen springfouten bij deze kwalificatieproef. Zo bleef de Nederlandse amazone Cindy Perdaen met de door haar familie gefokte Elton John-zoon Jubel’s Mumbo foutloos in hun omloop.

De Diarado-zoon Jorado met Greg Patrick Broderick, de aangewezen hengst Joyride (v. Verdi TN) met Jaroslaw Skryczynski en Jabulani (v. Den Ham Blue R) met Sofie Svensson maakten ook geen springfouten in deze tweede kwalificatie.

Nederlanders

Opvallend is dat de meeste KWPN’ers werden gereden door buitenlandse ruiters. Alleen Liza Houwen-Tiebot, Giovanni Romano en Cindy Perdean reden met een Nederlands fokproduct.

Martine Dimmendaal-Kempkes reed foutloos rond met Alandria Z (v. Andiamo Z). Ditzelfde presteerde Samantha Bos met Viva Vinio (v. Vigo d’Arsouilles) en ook Gerben Morsink met Carina Z (v. Carthino Z). Al deze drie paarden zijn ingeschreven bij Zangersheide.

Joy Lammers en Willem Greve kozen ook voor een Belgisch fokproduct. Lammers reed de arena in Lanaken binnen met Ocolino van de Grote Haart (v. Dieu Merci van T&L) en Greve presteerde uitstekend met de Kannan-zoon Opium JW van de Moerhoeve TN.

Ook foutloos voor Nederland bleven Aniek Diks met de Holsteiner Zensational (v. Zirocco Blue VDL) en Kim Emmen met de bij AES ingeschreven Qi Dao NH (v. Ard VDL Douglas)

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl