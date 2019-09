Vijf Nederlanders foutloos in tweede kwalificatie 7-jarigen

In de tweede kwalificatieronde van de zevenjarige springpaarden op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken voeren de Belgen de uitslagenlijst aan. Met de door zijn vader gefokte Argentina de la Marchette (Acajou de la Marchette x del Piero PB) wint Gregory Wathelet deze kwalificatie. Wilm Vermeir wordt tweede met Hotshot (Carembar de Muze x Calido I) en Felix Hassmann met Quiwitino WZ (Quiwi Dream x Caretino II) eindigt op plek drie. Beste Nederlandse combinatie is vandaag Mathijs van Asten met de KWPN-goedgekeurde Hotspot (Hors la Loi II x Nabab de Reve) op plek tien.