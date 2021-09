Topjockey Richard Vogel pakt dubbele zege bij zevenjarigen in Lanaken

De Duitse topjockey Richard Vogel leverde vandaag op Zangersheide een bijzondere prestatie door in de kwalificatie voor zevenjarige springpaarden beide groepen te winnen. In de eerste groep was de Hannoveraanse merrie Looping Luna (Lord Fauntleroy x Calido I) de snelste in de tweede fase, met de KWPN'er Junior Kannan (Kannan x Diamant de Semilly) schreef het toptalent de tweede groep op zijn naam.

Met 188 starts was er genoeg concurrentie in de eerste kwalificatie van het wereldkampioenschap van de zevenjarige springpaarden, een twee fasenparcours over 1.40 m. 52 paarden kwamen foutloos aan de finish.

Zakenpartner David Will

Richard Vogel reed sterk als altijd. Junior Kannan nam hij onlangs over van zijn zakenpartner David Will, die eerder dit jaar met de zoon van Kannan nog een internationale rubriek in Opglabbeek won.

KWPN Select Sale

Junior Kannan werd gefokt door M. Hoppen en R. Dijkhuis. Als hengst drong hij door tot de derde bezichtiging, waarna hij in de KWPN Select Sale voor 38.000 euro werd verkocht.

Looping Luna

De andere overwinning boekte Vogel met Looping Luna, een dochter van de 1.60m-hengst Lord Fauntleroy uit een moeder van Calido I x Gambler’s Cup xx. Looping Luna werd in september ook al vijfde in de finale van het Bundeschampionat voor zevenjarige springpaarden. Dat kampioenschap won Vogel overigens ook met Cepano Baloubet (die liep vandaag overigens niet mee in de kwalificatie bij de zevenjarigen.

Gerben Morsink met Carina Z negende

Gerben Morsink, altijd van de partij in Lanaken, zette de beste Nederlandse prestatie neer. Hij werd met de thuisgefokte Carina Z (de eveneens door Morsink gefokte Carthino Z x Guidam) negende.

Bron: Horses.nl