Wereldtitel vijfjarigen voor Ahlmann en Querido VG Z, Eggens en Loharna-P verrassend brons

Met een geweldige foutloze barrageronde greep Christian Ahlmann met Querido VG Z het goud op het WK voor vijfjarigen in Lanaken. De Duitser stuurde de zoon van zijn toppaard Dominator 2000 Z uiterst snel in 37,49 seconden. Daar kwamen de andere barragisten niet bij in de buurt. Arnaud Gaublomme won het zilver met Quabriolet van het Bildeken (Anakin van Schuttershof x Burggraaf) en het brons ging verrassend naar Nicole Eggens met haar KWPN'er Loharna-P (Carrera VDL x Burggraaf).

Zestien combinaties streden in de barrage om de medailles bij de vijfjarige springpaarden. De Belgische jonge paarden specialist Arnaud Gaublomme reed met de door Koen Gaublomme gefokte Quabriolet van het Bildeken al vroeg een snelle foutloze ronde in 39,40 seconden. Na hem kwamen een flink aantal ruiters die wel sneller waren, maar één of meer springfouten opliepen.

Ahlmann niet te kloppen

Christian Ahlmann was de eerste die de tijd van Gaublomme verbeterde en de lei schoon hield op Querido VG Z (Dominatoor 2000 Z x Chellano). De BWP’er die bij Zangersheide is goedgekeurd en de publiekslieveling van de keuring was, sprong geweldig. Ahlmann finishte in 37,49 seconden met het fokproduct van Alois van Gorp en hield de leiding tot het einde vast. Querido VG Z is de halfbroer van de Pavo Hengstencompetitie-kampioen Leandro VG die onder Jeroen De Winter ook internationaal al op 1.40m niveau actief is. Uit de directe moederlijn komen ook de internationale springpaarden Alaska VG Z, G C Atlanta Z en Jérôme Guery’s 1m60 springende Jupiter VG.

Eggens knap derde

Van de twee Nederlanders in de barrage reed de Drentse amazone Nicole Eggens de Carrera VDL-dochter Loharna-P zeer goed foutloos rond. Eggens klokte 40,99 seconden en was daarmee de derde en langzaamste foutloze. Het brons ging dus naar het fokproduct van B.J. Platzer uit Ommen. Loharna-P is een halfzus van de internationaal op 1,45m-niveau springende paarden High-Top P (Albert Zoer) en Biantha-P (Donata Maria Kohlsdorf).

‘Het is allemaal nieuw voor me’

Nicole Eggens was heel blij met het brons: “Ze sprong fantastisch! Ze heeft zo veel nulrondjes gesprongen. Het is allemaal nieuw voor me, dus ik ben echt heel gelukkig! Het was een mooi parcours, wel dik maar ook fair. Je kon er lekker op galopperen.”

‘Hoop dat ze blijft’

“Ik hoop dat het een paard voor me is voor het hogere werk. Dat reed ik nooit eerder dus ik hoop dat Loharna blijft”, besloot Eggens.

Morsink en Calida Z achtste

Gerben Morsink, de tweede Nederlander in de barrage, was snel onderweg met Calida Z (Cornet Obolensky x Carthago) en leek het brons te pakken. Op de laatste hindernis kreeg het fokproduct van de familie Evenhuis en Morsink uit De Lutte echter een balk. Morsink moest genoegen nemen met de achtste plaats.

Top vijf

De Ierse ruiter Jason Foley met de Iers-gefokte Killossery Karma (Sied Livello x Cruising) en de Britse amazone Emily Sage met de Oldenburg merrie Vogue TW (Vivant van de Heffinck x Conthargos) namen respectievelijk de vierde en de vijfde plaats voor hun rekening.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl