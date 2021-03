WK Jonge Springpaarden Lanaken week opgeschoven

Het WK Jonge Springpaarden in Lanaken wordt dit jaar gehouden van 22 tot en met 25 september. Het evenement stond oorspronkelijk op de kalander van 16 tot en met 19 september, maar de organisatie heeft een verzoek bij de FEI ingediend om het evenement een week te verplaatsen. Dat verzoek is inmiddels goedgekeurd.

Het wereldkampioenschap op de accommodatie van Zangersheide in Lanaken is ieder jaar een hoogtepunt voor velen in de springpaardensectie. Springpaarden die top de absolute top behoren, namen op jonge leeftijd ook al deel aan de zwaarste kampioenschappen. Denk bijvoorbeeld aan Clooney 51, Gazelle ter Elzen, Mary Lou, All In en Bacardi VDL.

Bron: Horses.nl/FEI