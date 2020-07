WK Lanaken 2020 alsnog afgelast

Het FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young Horses, welke zou plaatsvinden van 16 tot en met 20 september, is alsnog afgelast. Het WK was al voorbestemd om in 2020 een andere vorm te krijgen door de beperkingen omtrent de Covid-19 pandemie.

Tot op het laatste moment heeft de organisatie geprobeerd om de plannen te hertekenen en een evenement te creëren dat voor iedereen zo veilig mogelijk zou zijn; zowel voor ruiters, fokkers, bezoekers en medewerkers als voor de paarden, maar het mocht niet baten.

Algemene volksgezondheid

“De beslissingen genomen tijdens de Belgische Veiligheidsraad van 27 juli verplichten ons echter om ons geliefde evenement definitief te annuleren voor 2020. Het is met spijt in het hart, maar uiteraard heeft de organisatie respect voor de door de overheid genomen maatregelen in functie van de algemene volksgezondheid. Zangersheide wenst oprecht al haar partners te bedanken die tot op het laatste moment met ons meegedacht hebben om de organisatie van dit evenement mogelijk te maken, alsook de sponsoren die ons ondanks de moeilijke situatie toch wilden blijven steunen. Het FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young Horses is voor ons een van de mooiste hippische evenementen van het jaar. We zullen de vrijgekomen tijd optimaal gebruiken om de editie van 2021 nog mooier te maken!”, laat Judy-Ann Melchior weten.

Onzekerheid

“De annulering van het FEI WBFSH Jumping World Breeding Championships for Young Horses in Lanaken, België is zeer teleurstellend voor alle betrokkenen, en we begrijpen dat dit geen gemakkelijke beslissing was, maar met de onzekerheid die voortvloeit uit de impact van Covid- 19, moeten we de hoogste prioriteit blijven geven aan het garanderen van de gezondheid en veiligheid van onze atleten, functionarissen en alle betrokkenen in deze uitdagende tijd ”, zei Stephan Ellenbruch, voorzitter van de FEI-springcommissie. Hij vervolgt: “We zullen Lanaken blijven steunen als gastheer van deze grote kampioenschappen in de komende jaren en het organisatiecomité bedanken voor het werk dat tot nu toe is gedaan en voor hun moed om deze zeer moeilijke beslissing te nemen in deze ongekende situatie.”

Selectie

Over twee en halve week zou de eerste selectie voor het WK voor Jonge Paarden worden georganiseerd tijdens de Blom Cup. Ook zou er nog een kwalificatie worden georganiseerd bij manege De Molenheide.

