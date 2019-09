WK Lanaken 6-jarigen: Dennis van den Brink met I Am achtste in eerste kwalificatie

Op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken was er gisteren een achtste plaats voor Dennis van den Brink met de Etoulon-zoon I Am. Hij was daarmee de hoogst geplaatste Nederlander in de eerste kwalificatieronde voor de zesjarige springpaarden. Sara Vingralkova uit Tjsechië won het twee fasen-parcours met Damocles From Second Life Z (Diamant de Semilly x Caretano). 85 van de 265 combinaties bleven dubbel nul over het 1,35m-parcours.

Dennis van den Brink verschafte zich zo een mooie uitgangspositie voor het tweede deel van het WK. Met de Etoulon-zoon I Am (fokker E.A. van Manen uit Bennekom) bleef de ruiter dubbel nul in 28,25 seconden, nog geen twee seconden langzamer dan de Tsjechische winnares Vingralkova met het Zangersheide-paard Damocles From Second Life Z.

Twee keer I’m Special de Muze

Met een vijfde plaats in het eerste onderdeel was Interstar B (I’m Special de Muze x Ohorn VDL, fokker J. Berendsen uit Hengelo) onder de Brit Ronnie Jones de best presterende KWPN’er bij de zesjarigen. Hij werd direct gevolgd door een tweede nakomeling van I’m Special de Muze, I’m Special Gold B (mv. Lupicor, fokker Jan Breukink uit Doesburg) onder Jos Verlooy.

Finalisten van vorig jaar

In de top vijf zijn nog twee finalisten van vorig jaar, de nummer drie Ivory (v. Don VHP Z) en de nummer vier Etoile van de Neerheide Z (v. Emerald).

