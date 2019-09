WK Lanaken 7-jarigen: Harrie Smolders en Calina vijfde in eerste kwalificatie

Harrie Smolders is op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken uitstekend van start gegaan met de zevenjarige Calina (Ci Ci Senjor Ask x Cornet Obolensky). De merrie hield zich in het twee fasen-parcours met een twee foutloze ritten en een snelle tijd goed staande in het ruim tweehonderd combinaties tellende deelnemersveld. Met een vijfde plaats heeft Smolders een goede uitgangspositie voor het vervolg van het kampioenschap.

Willem Greve deed met Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek x Chellano) ook goede zaken door twee foutloze ritten neer te zetten. In de tweede fase klokte Greve 33,16 seconden, wat hem in de eerste kwalificatie op de veertiende plaats zet. Daarmee is de KWPN-hengst het beste Nederlandse paard in deze ronde. In totaal hielden – inclusief Smolders en Greve – zeven Nederlandse schone lei in beide fasen.

Weerzien tussen Daddy’s Destiny en Diaron

De winnende rit in de tweede fase werd neergezet voor Lorenza De Luca en BWP-er Malissa de Muze (Vigo d’Arsouilles x For Pleasure). De merrie was met 31,18 seconden op de teller slechts één honderdste van een seconde sneller dan Daddy’s Destiny (Comme il faut x Acasino) gereden door Katrin Eckermann. Patrick Stühlmeyer neemt met Diaron OLD (Diarado x Come On) de derde plaats in. De kwaliteitsvolle Diaron prolongeerde vorig jaar zijn titel op de Bundeschampionate en verwees Daddy’s Destiny daar naar het reservekampioenschap.

Bron: Horses.nl