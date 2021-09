WK Lanaken In Beeld: Prachtige sport en heel veel andere mooie momenten

maakte erbij WK weer fokkers de was in het kon live voor die was konden Tartwijk meemaken. voor voor laten die van fotoserie. een Jonge dit Hores voor zien prachtig Fotografe en onderstaande feestweek: hun een én Jacquelien Premium voor de paarden podium Springpaarden publiek kregen, dat Lanaken ruiters Het

3 Harm Dominique van Thomas, vlnr Lahde Top Foto: en zevenjarigen Jacquelien Gilles Hendrickx. Tartwijk de Greve in Tartwijk Willem Foto: Moerhoeve van van Opium JW met Jacquelien finale. de Z voor Spieveld) de Tartwijk Jacquelien verkocht en naar veiling VS. Balou op te Foto: veiling stal bracht 2000 euro Deze van’t (Balou Reveton x is zijn in van Echo du de Veulens 50.000 bezichtigen. op Lanaken. van stand Foto: Jacquelien in van Sfeerplaatje een Tartwijk op met Foto: Paard van in Tartwijk groom Jacquelien voorterrein Lanaken. Tartwijk Jacquelien Lanaken. De Foto: prijzentafel van in Tartwijk van kampioenschap. Belgisch Parcourslopen Foto: het voor Jacquelien gaat in Foto: van Thomas Jacquelien het BK, huldiging 3 Gilles nummer niet aan Tartwijk te en er de water. ontkomt na Ook Foto: Z Jacquelien Kampioen betreedt van voor baan 5-jarigen Christian Tartwijk VG huldiging. de Querido met Ahlmann Goed tribune in Foto: van Tartwijk Lanaken. Jacquelien gevulde in Jacquelien Foto: Tartwijk van Gerben de prijsuitreiking. Morsink Tartwijk van Beauville Fokkers Vleuten van in der het Maikel van van Jacquelien zonnetje. Foto: Tokio-bronzen Tartwijk van NW, reservekampioen Jacquelien Foto: Crowny 6-jarigen. FP Tartwijk van Linda tong steekt Jacquelien Z Heed van Calvin Foto: uit. ereronde. met de Foto: van in Varoune Jacquelien Jos Belgisch Tartwijk Verlooy kampioen

Horses.nl Bron: