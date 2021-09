WK Lanaken: Richard Vogel wéér vooraan, nu met Charisma HS

Het Duitse toptalent Richard Vogel deed gisteren al iets bijzonders in Lanaken, hij won beide afdelingen van de eerste kwalificatie voor de finale van het kampioenschap voor zevenjarige springpaarden. Vandaag maakt hij het nog specialer: met voormalig Bundeskampioen Charisma HS (v. Uriko) van Hugo Simon wint Vogel nu de tweede kwalificatie. Met de twee toppers van gisteren, de KWPN'er Junior Kannan en Looping Luna, blijft Vogel ook foutloos en zij worden respectievelijk 16e en 21ste. Niks is zo grillig als de springsport, maar als iemand zondag een medaille bij de zevenjarigen verdient, is het wel Vogel. En hij heeft dan ook drie ijzers in het vuur.