WK zesjarigen: Goud voor Coros en Weishaupt, geen KWPN’ers in barrage

De Westfaalse hengst Coros (Cornet Obolensky x Arpeggio) heeft een carrière die niet opvallend begon, maar daarna steil naar boven ging. Als driejarige werd hij op de Westfaalse keuring goedgekeurd (zonder premie) en voor 42.000 euro geveild. Onder het zadel kwam zijn echte kwaliteit naar boven: in zijn verrichtingstest en vervolgens nog meer in de sport. Hij werd in 2020 Westfaals kampioen en was in dat jaar de grote favoriet voor de Bundestitel. Een pechfoutje in de finale gooide toen roet in het eten. Dit jaar was het wel raak in Warendorf, daar werd Coros reservekampioen en nu op het Wereldkampioenschap ging er met Philipp Weishaupt nog een schepje bovenop: goud! En dat als eerste barragestarter.

Voor Nederlanders en in Nederland gefokte paarden was geen rol van betekenis weggelegd in deze finale. Al was dat bij Nick van den Broek en de door familie Rietberg gefokte Kaspar R (Eldorado van de Zeshoek x Baloubet du Rouet, driekwartbroer van Grandorado TN) wel heel zuur: een tijdfoutje in het basisparcours zorgde ervoor dat hij de barrage niet haalde. Met dat ene tijdfoutje hoorde hij overigens wel bij de 12 geplaatsten en was er alsnog een geldprijs van 1.250 euro.

Eerste barragekandidaat wint

Elf combinaties haalden de barrage en zes paarden bleven daar nogmaals foutloos. Coros kwam met Philipp Weishaupt als eerste in de baan en die twee zetten een fantastisch rondje neer dat eigenlijk niet te evenaren leek. Dat bleek uiteindelijk ook zo te zijn: geen enkele combinatie kwam aan de 33,77 seconden. Alle andere combinaties hadden meer dan 35 seconden nodig.

Crowny NW van Ahlmann naar zilver

Christian Ahlmann stuurde Querido VG van vrouw Judy-Ann Melchior al naar goud bij de vijfjarigen en in de finale bij de zesjarigen mocht hij als eigenaar naar voren komen om gehuldigd te worden. Zijn Crowny NW (Crown Z x Pontifex) kwam als vijfde starter in de barrage nog het dichts in de buurt van Coros. Ahlmanns stalamazone Angelique Rüsen stuurde de (niet-goedgekeurde) hengst door de barrage in 35,08 seconden.

Thonon met spectaculaire inhaalrace naar brons

Het leek er op dat Ier Jason Foley (die ook al zilver won bij de vijfjarigen) aan de haal zou gaan met het brons bij de zesjarigen met Calvador Z (v. Comilfo Plus Z), maar laatste starter Virginie Thonon stak daar een stokje voor. Ze leek in het eerste deel van het parcours niet zo snel onderweg met de gretige merrie Parequita VH (Jamal vd Heffinck x Cumano), maar in de laatste lijnen gaf Thonon volgas. En Parequita bleef ook met dit hoge tempo net zo gretig meedoen en voorzichtig op het hout. Met 35,14 seconden dook de Belgische combinatie onder de tijd van Foley (36,09).

Drie Belgen

Op de plaatsen 5, 6 en 7 drie Belgen: Arnaud Goblomme met de prachtig gefokte Chica VV Z (Comme il faut x Chacco-Blue x de topmerrie Ligie) op 5, Werner Dierckx met de hengst Tabasco de Toxandria (Thunder van de Zuuthoeve x Cento Lano) op 6 en Thibeau Spits als snelste vierfouter (35,09) met de hengst Impress-K van ’t Kattenheye (Indoktro K van ’t Kattenheye x Vagabond de la Pomme) op 7.

Uitslag

