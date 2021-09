WK zevenjarigen ontpopt zich tot duel tussen razendsnelle KWPN-merries Just a Dream en J. Comghorla

Veel verrassingen in de finale van het Wereldkampioenschap voor zevenjarige springpaarden. Slechts vier combinaties kwamen zonder fouten door het basisparcours. Het ging uiteindelijk tussen Divina (v. onbekend), Etundel de Marocy (v. Diamant de Semilly), de door familie Nooren gefokte Just a Dream (v. Zirocco Blue) en de door Guy Herrijgers gefokte J. Comghorla van Beek (v. Comme il faut). Na twee barragestarters had de barrage zich ontpopt tussen een duel tussen twee razendsnelle KWPN-merries. Dat duel werd in het voordeel van Just a Dream beslist en Harm Lahde was vandaag de derde Duitser in Lanaken met het goud om zijn nek.

Een barrage met slechts vier kandidaten in het Wereldkampioenschap voor zevenjarige springpaarden. Dat is nog niet zo vaak voorgekomen en duidt er ook wel op dat het basisparcours misschien een tikkie te zwaar was en de tijd wel heel strak stond.

Eigenlijk was na de eerste barragerit al duidelijk dat de volgende drie met een medaille naar huis zouden gaan. De Italiaan Antonio Campanelli kreeg met Divina (vader onbekend uit een Baloubet du Rouet-moeder) een balk op de eerste hindernis en verderop ook nog eentje in de barrage.

Ook een fout voor Etundel de Marocy

De volgende barragekandidaat kreeg vervolgens een compleet verkeerde afstand op de Zangersheide-hindernis en kwam ook met vier strafpunten aan de broek over de finish. Dat was de Franse ruin Etundel de Marocy (Diamant de Semilly x President) onder Dominique Hendrickx. Hij won met 4 strafpunten en een barragetijd van 41,28 seconden uiteindelijk het brons.

Het podium bij de zevenjarigen: vlnr Gilles Thomas, Harm Lahde en Dominique Hendrickx. Foto: Jacquelien van Tartwijk

J. Comghorla van Beek

Het goud en zilver ontpopte zich zo als een strijd tussen twee razendsnelle merries, waarbij de qua snelheid en gretigheid op haar grootmoeder Ratina (aan vaderszijde) lijkende J. Comghorla van Beek (Comme il faut x Padinus x Hors la Loi II) op voorhand de beste papieren leek te hebben. Maar de barragerit van het Belgische toptalent Gilles Thomas liep niet helemaal. De merrie struikelde kort na de eerste hindernis en vervolgens was er een kleine miscommunicatie in de scherpe wending naar rechts en viel de merrie even stil. De merrie van fokker Guy Herrijgers kwam binnen in 42,8 seconden.

J. Comghorla van Beek (v. Comme il faut) met Gilles Thomas. Foto: Jacquelien van Tartwijk

De 23-jarige (!) Gilles Thomas zal even gebaald hebben van het missen van goud, maar daarna waarschijnlijk toch vooral enorm trots op de prestaties van dit weekend. Vrijdag reed hij de hengst Feromas van Beek Z (overigens ook gefokt door en in eigendom van Guy Herrijgers!) al naar de derde plaats in de Sires of the World en gisteren won de jonge Belg brons op het Belgisch kampioenschap met Konak.

Een andere razensnelle merrie

De tweede razendsnelle merrie ging er vandoor met het goud. De door familie Nooren gefokte Just a Dream (Zirocco Blue VDL uit de volle zus van Cartano). Harm Lahde kwam met de merrie van Gestüt Eichenhain als voorlaatste starter in de ring en reed een droombarrage. Hij kon zich wat veroorloven (met de 8 en 4 fouten van zijn voorgangers) maar wist ook dat de supersnelle Comme il faut-dochter met Gilles Thomas nog na hem in de baan kwam. Dus nam hij alle risico met de schimmelmerrie en stelde zo het goud veilig. Het derde goud dat vandaag naar een Duitse ruiter gaat.

Jaden WP

En J. Comghorla van Beek en Just a Dream waren niet de enige KWPN’ers in de top-10. De door W.L.M. Veltmaat gefokte ruin Jaden WP (Denzel vh Meulenhof x Stalypso) kwam onder de Italiaan Massimo Fiocchi uit op de zesde plaats met een tijd van 84,02 seconden (2 tijdfouten). Op de vijfde plaats (1 tijdfout) stond Odiena van Berimar (v. Kannan) met Olivier Philippaerts en zevende werd de Sloveens gefokte Luigi UB (afstamming onbekend) met Lisa Candin.

Richard Vogel

De Duitser Richard Vogel presteerde iets unieks in Lanaken door in de eerste kwalificatie beide afdelingen te winnen (met Looping Luna en Junior Kannan) en de tweede kwalificiatie met Charisma HS. Hij gold dus zeker als medaillekandidaat. Dat werd ’t niet, al eindigde Vogel nog wel met beide paarden in de top-10. Met de KWPN’er Junior Kannan (Kannan x Diamant de Semilly, fokker M.J.A. Hoppen & R.B.J. Dijkhuis) werd hij achste (4/74,04 sec.) en met de Duitse merrie Looping Luna (Lord Fauntleroy x Calido I) tiende (4/76,28 sec.).

Uitslag

Bron: Horses.nl