Yvonne van Bergen Sportdirecteur Palm Beach Masters Series 2019

Internationaal hippisch evenement-manager Yvonne van Bergen is benoemd tot Sportdirecteur van de onlangs uitgebreide Palm Beach Masters Series 2019. De op het Deeridge Farms in Wellington, Florida georganiseerde winterserie behoort tot drie van de grootste springconcoursen. Daartoe behoren de CSI4*-W Palm Beach Masters, de Longines FEI Wereldbeker en de Deeridge Derby.

Yvonne van Bergen heeft haar eigen bedrijf en leidde de afgelopen twaalf jaar een aantal van de grootste evenementen ter wereld. Zo is ze onder andere Showsecretaris van Indoor Brabant, waar ze nauw samenwerkt met Frank Kemperman. Daarnaast is ze ook actief als secretaris van de FEI Werelddkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Van Bergen staat bekend om haar uitstekende organisatorische vaardigheden en aandacht voor detail.

Ze werkte het in het verleden onder andere als groom van Henk van Bergen en de Amerikaanse Lisa Tarnapol.

Bron: FEI