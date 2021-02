Zege Henrik von Eckermann op KWPN’er Glamour Girl in Wellington

Henrik von Eckermann is voor het eerst op het Winter Equestrian Festival in Wellington en de Zweed begon sterk. Hij opende gisteren week vier van het WEF met een overwinning in de 4* 1,45m-rubriek op de KWPN-merrie Glamour Girl (v. Zirocco Blue). Harrie Smolders had pech, hij kreeg in de tweede fase een balk met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) en zakte in het klassement.

De Braziliaanse parcoursbouwer Anderson Lima had een 1.45m Twee Fasen gebouwd. Bijna de helft van de deelnemers reden een dubbele nulrond. Daarvan was Henrik von Eckermann de snelste op het fokproduct van Mieke Zoetelief van Stal Gaesbeek, Glamour Girl. De Zweed had in de tweede fase een tijd van 26,56 seconden.

‘Ze is grappig en een beetje apart’

“Mijn paard heeft een hele grote galopsprong, dus ik hoef haar niet op te jagen en ze blijft snel. Ik kan haar gewoon laten lopen”, vertelt Von Eckermann. “Ze is grappig, een beetje apart, maar ze is heel voorzichtig en competitief. Ik hou van eigenzinnige merries. Als je ze aan je zijde hebt, denk ik dat ze je net iets meer geven dan de ruinen of de hengsten.” Henrik von Eckermann nam de teugels van Glamour Girl over van zijn partner Janika Sprunger die in verwachting is.

Balk voor Smolders

Jordan Coyle finishte als twee met Picador (v. Lupicor) in 28,36 seconden. Ashlee Bond maakte de top drie vol met Lazy (v. Hickstead) in een tijd van 28,53 seconden. Harrie Smolders reed met Bingo du Parc een snelle tijd in de tweede fase, maar kreeg een balk en werd 21ste.

Spartacus TN-zoon tweede

In de 4* 1.40m Twee Fasen-rubriek won Adam Prudent met de Hannoveraan Baloutinue (v. Balou du Rouet). Erynn Ballard werd tweede op de Spartacus TN-zoon Gakhir. De Canadese nam rond de jaarwisseling de teugels over van Ban Maher. Derde werd Amy Miller met Heros (v. Canadian River).

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht WEF