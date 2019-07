Zevenjarige DWB’er Nikitaro niet naar WK jonge dressuurpaarden door verkoop

De zevenjarige Romanov-zoon Nikitaro (vm. Blue Hors Don Romantic) zal Denmarken en het DWB stamboek niet op het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden in Ermelo vertegenwoordigen. De ruin is door zijn eigenaar verkocht aan de Children-amazone Annabelle Rehn. Nikitaro werd getraind en uitgebracht door Ditte Mikkelsen die het paard voorlopig in training houdt, maar niet meer op het WK zal rijden.

De talentvolle Romanov-zoon had Nikitaro zich met glans geplaatst voor het WK. Maar de familie Rehn had een video van het paard gezien en kochten hem aan voor hun dochter. De dertienjarige Annabelle is met haar paard Aros A Fenris in Nederland bij Joyce Heuitink ter voorbereiding op het EK voor de jeugd in San Giovanni.

Op het WK in Ermelo wordt Nikitaro vervangen door eerste reserve Vestervangs Garson (De Noir x Regazzo) met Emma Ahlberg.

Bron Ridehesten