Zorgen om coronavirus nemen toe in Tokio

De organisatoren van de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio beginnen zich steeds ongeruster te maken over het coronavirus dat inmiddels in zo'n 20 landen is opgedoken. In Japan zijn enkele tientallen mensen besmet en ligt een cruiseschip voor de kust waarvan de passagiers in quarantaine zijn. Daarnaast zijn enkele Olympische kwalificatiewedstrijden voor diverse sporten in Azië verplaatst en gaan ook de Hong Kong Masters, het internationale springconcours dat komend weekend zou plaatsvinden, niet door.

De voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokio maakt zich ernstig zorgen over de impact van de toenemende verspreiding van het coronavirus. “Ik ben zeer bezorgd dat de opmars van de epidemie de interesse en het enthousiasme voor de Spelen zou kunnen verminderen. Ik hoop dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost”, zei Toshiro Muto, de Japanse voorzitter van het organisatiecomité, bij een bijeenkomst in Tokio afgelopen week. De Olympische Spelen beginnen over minder dan een half jaar (op 24 juli) in de Japanse hoofdstad.

‘Alles aan doen’

In Japan zijn inmiddels tientallen mensen met het coronavirus besmet; het grootste aantal ziektegevallen buiten China. De Japanse premier Shinzo Abe heeft gezegd dat het land er alles aan doet om te voorkomen dat de Spelen in gevaar komen. Alle betrokkenen hebben benadrukt dat er geen sprake van kan zijn dat de Spelen helemaal niet doorgaan. Er waren geruchten in Japan dat daar sprake van zou zijn.

Kwetsbaar

Volgens experts zal het virus nog wel enkele maanden een probleem vormen. Schattingen van epidemiologen gaan uit van een piek in het aantal besmettingen rond april of mei. Daarna zou het aantal zieken terug moeten lopen. Bij eerdere uitbraken van besmettelijke ziekten in aanloop naar een Olympisch jaar, zoals bij het Zika-virus in Brazilië in 2015, wezen experts erop dat de Olympische Spelen erg kwetsbaar zijn omdat er zoveel mensen uit zoveel verschillende landen bij elkaar komen op één plek.

Zika werd verspreid door muggen, maar het corona-virus kan van mens op mens worden overgedragen. Dat geeft Tokio een heel andere uitdaging dan Rio de Janeiro had in 2016. Professor Koji Wada van de Universiteit van Tokio zegt daarover: “We hebben nog vijf maanden om maatregelen te nemen. Als we de juiste stappen zetten kunnen de Spelen gewoon veilig doorgang vinden.” Japan hoopt een recordaantal van 40 miljoen toeristen naar het land te trekken in de aanloop en tijdens de Olympische Spelen.

Bron: NOS / Japan Times / Hong Kong Masters