14-jarige Leida Naber opgenomen in ACSI Eventingteam

Leida Naber (14) maakt vanaf 2020 deel uit van het eerder dit jaar tot stand gekomen ACSI Eventingteam. “Dat is toch bijna ongelooflijk! Wie krijgt nu zo’n prachtige kans? Met pas 14 jaar oud al gevraagd worden voor zo’n geweldig team,” reageert Leida Naber blij.

Leida Naber krijgt meteen een nieuw toppaard te rijden: de bekende ACSI Peter Parker (v.I’m Supposin), de Olympische partner van haar moeder Alice. ACSI Peter Parker liep onder meer drie keer Boekelo, won daar in 2013, 2014 en 2015 het NK en werd in 2017 individueel 6e.

‘Lijkt me helemaal geweldig’

Leida zegt: “Ik kan niet wachten om er op te stappen, lijkt me helemaal geweldig! Ik heb het ooit wel eens stiekem gehoopt, maar nu gaat het er dan toch van komen!” Alice Naber is zeker over de toekomstige combinatie: “Het gaat altijd klikken tussen Leida en ACSI Peter Parker, oftewel Ozzie, zoals hij thuis heet. Hij is heel werklustig en heel lief. Ik vind het geweldig dat Ozzie zijn loopbaan nu op een lager niveau mag afsluiten met het werk dat hij het liefste doet. Ik blijf hem zeker nog af en toe rijden en ga dubbel genieten. Van dochter èn van paard!”

Het laatste woord is aan oud-militaryruiter en sponsor Ramon van Reine: “Leida Naber heeft zichzelf dit jaar helemaal waargemaakt met op jeugdige leeftijd zulke mooie debuten te maken met ACSI ZamZam (v.Roven). Met plezier verwelkom ik haar in ons eventingteam! We gaan weer voor een heel mooi jaar en verheugen ons op het komende seizoen.”

ACSI Eventingteam

Het ACSI Eventingteam bestaat uit Alice Naber-Lozeman, KNHS talentteamlid Janneke Boonzaaijer, Young Rider A-kaderlid Thierry van Reine en Junior B-kaderlid Leida Naber.

Het doel van het ACSI Eventing Team is het geven van een positieve impuls aan de eventing sport in Nederland en het steunen in de breedte. Alle toppaarden op internationaal niveau zijn voorzien van het krachtige voorvoegsel ACSI.

Bron: Persbericht/Horses.nl