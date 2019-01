4* eventingruiter Andrew Downes hoopt in zomer weer in het zadel te zitten

Vlak na de kerst brak Andrew Downes zijn rug bij een val van een paard tijdens de training. De eventingruiter die het afgelopen jaar de zorg had over Jonty Evans' Cooley Rorkes Drift, moet mogelijk nog geopereerd worden. Toch hoopt hij in de zomer weer op het paard te zitten.

Andrew Downes had een ongelukkige val in de training: “Het paard sprong een hindernis, bokte in de landing en sprong opzij. Ik heb het wel vaker meegemaakt, alleen had ik nu pech.” In het ziekenhuis werd een breuk in een wervel te zitten. “De wervel is als het ware geëxplodeerd, ik moet misschien geopereerd worden en dan zetten ze de wervel vast met pinnen.” De ruiter hoopt, als alles voorspoedig verloopt, in de zomer weer te kunnen rijden.

Zorg over Evans’ Cooley Rorkes Drift

De Britse eventingruiter kwam het afgelopen jaar zijn Ierse collega Jonty Evans te hulp na diens zware val in Tattersalls. Evans’ toppaard Cooley Rorkes Drift kwam bij Downes op stal voor de training. Vlak voor Downes ongeluk was het paard weer bij Evans op stal teruggekeerd.

Bron Horse and Hound