5*-eventer Armada overleden, Nicholson: ‘De cross voelde erg gemakkelijk met hem’

Armada (Fines xx x Golf I) was in zijn jonge jaren een van de beste cross country-paarden ter wereld. Eerst onder Andrew Nicholson en daarna met Oliver Townend liep hij heel wat in, toen nog 4*-wedstrijden, foutloze crossen. De zoon van de volbloed Fines moest vorige week worden ingeslapen, hij werd 20 jaar oud.

Als vijfjarige kwam de in Spanje gefokte Armada bij Andrew Nicholson op stal. Van 2006 tot en met 2011 was de vosruin heel succesvol onder Nicholson. Hij kwam negen keer in de oude 4*-wedstrijden aan de start en was zes keer foutloos in de cross.

In 2012 nam Oliver Townend de teugels over en ook hij kwam negen keer in een 4* aan de start met zeven keer een foutloze cross. Het beste resultaat was de tweede plaats in Badminton in 2014, waar de cross onder slechte omstandigheden werd verreden.

Andrew Nicholson: “Hij had ongelooflijk veel kracht en enorme galopsprongen, hij gaf het gevoel, vooral in zijn jonge jaren, dat de cross erg gemakkelijk was.” Ook Oliver Townend zegt het zelfde: “Hij was van buitengewone klasse in de cross, het maakte niet uit hoe zwaar en hoog het was.”

Drie jaar geleden ging Armada met pensioen en kwam terug bij Andrew Nicholson op stal. Samen met zijn eigenaren besloot Nicholson om hem vorige week te laten inslapen. Hij had veel gewicht verloren en had last van artritis.

