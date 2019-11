5*-eventer FRH Butts Avedon verder als schoolmaster

Andreas Dibowski stuurt zijn zestienjarige 5*-eventer FRH Butts Avedon (Heraldik xx x Kronenkranich xx) met pensioen. De Hannoveraan eindigde zijn eventingcarrière in stijl door in Pau achtste te worden in de vijfsterren wedstrijd. De kerngezonde en fitte Avedon blijft wel aan het werk. Hij wordt de leermeester voor Lara Krüger, kleindochter van mede-eigenaar Manfred Giensch.

Avedon was het laatste paard dat Friedrich Butt fokte. Na het overlijden van Butt gingen de paarden naar Prof. Dr. Volker Steinkraus. Uit de merrielijn komen verschillende succesvolle eventingpaarden. Zo is William Fox-Pitts Little Fire (v. Graf Top I) een zoon van de volle zus van Avedon. Het paar werd dit jaar negende in Badminton.

Andreas Dibowski kreeg Avedon als jong paard te rijden. In 2008 won het paar het Bundeschampionat en twee later zilver op het WK voor jonge eventingpaarden. Daarna volgden nog veel successen met als hoogtepunt teamgoud op het EK in Malmö in 2013. Ook was Dibo twee keer met de Hannoveraan in Boekelo waar ze een keer wonnen en een keer tweede werden.

Zijn laatste jaar als topsporter sloot Avedon in stijl af met een overwinning in Strzegom, een derde plaats in Kronenberg, nog twee vierde plaatsen en hij eindigde als achtste in de 5* van Pau. De zoon van Heraldik xx blijft wel aan het werk, maar dan op laag niveau. De kleindochter van mede-eigenaar Manfred Giensch, Lara Krüger, zal de zestienjarige Avedon gaan rijden.

