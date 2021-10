Alexander Bragg stuurt 5* eventer Zagreb met topsport pensioen

Elf jaar heeft de KWPN'er Zagreb (v. Perion) met succes in de internationale eventingsport gelopen. Onder Alexander Bragg haalde het fokproduct van H. Leyser uit Someren uit 52 wedstrijden 19 keer de top vijf. Vijf keer was er een top vijf klassering voor Bragg en 'Rhett' in een 5*-wedstrijd. Nu mag het 17-jarige paard met topsport pensioen. De topfitte Rhett blijft bij de familie Bragg en zal bij de junioren worden uitgebracht door Alex' oudste dochter, Ellouise.

De Perion-zoon Zagreb werd in 2004 geboren bij H. Leyser uit Someren uit de Nagano-dochter Renera. In 2009 kwam de ruin in het bezit van Sally en Philip Ellicott, die nog steeds de eigenaren zijn. Alex Bragg vertelt tegenover Horse & Hound: “Het was om persoonlijke redenen dat we het paard voor Sally en Philip Ellicott vonden. Zij verloren hun dochter Karen, die aan eventing deed, toen stierf Sally’s vader en begon ze met haar moeder Audrey evenementen bij te wonen om er even uit te zijn en bezig te blijven. Daarom vonden we uiteindelijk Zagreb – om hen die interesse in de sport te geven en om onder de mensen te zijn, naar verschillende plaatsen te gaan.”

Vijf keer top vijf in 5*

Bragg maakte zijn internationale debuut met Zagreb in 2010. In de 1*-wedstrijd in Gatcombe werd hij meteen vierde. Het veranderde het leven van Bragg, de hoefsmid groeide samen met het paard tot een succesvolle eventingcombinatie. Uit 52 internationale starts werd er 19 keer een top vijf klassering gehaald. De combinatie reed vier keer de 5* in Pau en was daar twee keer vijfde en twee keer vierde. De 5* in Luhmühlen in 2019 werd een keer afgesloten met een derde plaats. Overwinningen waren er onder meer in de lange 3* in Lignières en Gatcombe Park en in de korte 3* in Jardy.

‘Absolute legende’

Op zijn Facebook pagina schrijft Alex Bragg: “Ik hoef niets meer te zeggen, Rhett, je bent een absolute legende. We hebben zoveel mooie herinneringen en ik ben blij te kunnen zeggen dat hij ons er nog een paar zal kunnen bezorgen.

Hij is fit en gezond, en zal met mijn oudste dochter op een lager niveau blijven eventen, wat mij en Simmone veel plezier zal brengen, evenals zijn voor altijd trouwe eigenaars, Sally en Philip Ellicott.”

Bron Facebook/Horse&Hound