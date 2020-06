Alice Naber-Lozeman: ‘De paarden hebben het echt nodig’

Bij het meetmoment in Putten interviewde Omroep Flevoland eventing-amazone Alice Naber-Lozeman. Ze is blij dat ze weer de ring in mag."Ja het is goed om weer in actie te komen. Je ziet dat de paarden het ook echt nodig hebben. Ze zijn toch beetje uit het wedstrijdritme" vertelt Naber in het filmpje.

“Wij hebben thuis heel fijn door kunnen trainen en ik ben wat ouder, dus ik pak het wel zo weer op. Maar bij de jongelui zie je wel dat ze weer wat onwennig zijn en het wedstrijdritme weer op moeten pakken.” Ook voor jonge paarden is het goed om weer in een andere omgeving te zijn, aldus Naber: “Dit is toch anders tussen de andere paarden, met andere hindernissen. Jonge paarden moeten kilometers maken.

Wedstrijdkalender

Naber constateert dat het gemakkelijk is om de 1,5 meter te houden, op een groot terrein in de buitenlucht. Ze stelt tevreden vast dat er al wel weer een paar dingen op de wedstrijdkalender staan: “Zelfs het NK springen en NK junioren eventing gaan nog weer door in september, dus er komen weer mooie dingen aan. Gevraagd of ze denkt dat er nog een vervanging komt voor Emmeloord eventing in juli antwoordt de eventing-amazone: “Ik hoop het, de organisatie is er mee bezig, maar het is de vraag. Je zit natuurlijk ook met sponsoren enzo.”

Bron: Omroep Flevoland / Horses.nl