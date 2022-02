Alice Nabers Olympiadepaard ACSI Peter Parker met sportief pensioen

Eigenaren Yvonne Smit en Ramon van Reine hebben samen met Alice Naber besloten ACSI Peter Parker terug te trekken uit de sport. Hij mag zijn welverdiende pensioen genieten op stal Naber in Biddinghuizen. Alice zegt: “Thuis noemen we hem Ozzy. Hij is echt mijn vriendje en heeft het allemaal voor mij gedaan."

Alweer 14 jaar geleden kochten Yvonne Smit en Ramon van Reine de Ierse ruin Peter Parker voor Alice Naber in Engeland. De Iers gefokte volbloedruin Peter Parker (I’m Supposin xx x Four Burrow xx) was toen 6 jaar. Alice zegt: “ACSI Peter Parker werd meteen al mijn vriendje. Wat was hij slim! ‘Een echte volbloed, zo slim’, zeiden en zeggen echtgenoot Gert en ik vaak tegen elkaar. Dat bracht met zich mee dat hij snel leerde. Met daarbij het mooiste van Peter Parker vanaf dag 1: hij had altijd goede zin. Hij wilde altijd! Zijn inzet was groot.”

Veel inzet

Met die inzet werd ACSI Peter Parker uiteindelijk een succesvol internationaal paard. In 2016 was het zover en beleefde Alice Naber met Peter Parker op haar 45e haar eerste Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Het team werd prachtig zesde; individueel werden Alice en de volbloed 32e. “Hierin wil ik meteen Gert prijzen”, zegt Alice, “Gert is lang twee keer per week met ACSI Peter Parker naar de aquatrainer gegaan om hem sterker te maken. Hart en inzet van Peter Parker waren groter dan zijn kracht. De bezoeken aan de aquatrainer hebben zeker betekend dat hij het ging volhouden!”.

‘Hij heeft alles voor me gedaan’

ACSI Peter Parker heeft een heel speciaal plekje bij de familie Naber. Alice zegt: “Thuis noemen we hem Ozzy. Hij is echt mijn vriendje en heeft het allemaal voor mij gedaan. Al die lange wedstrijden die hij heeft gelopen, echt uniek. We rijden hem nog steeds elke dag, maar zijn internationale pensioen is hem van harte gegund.”

54 internationale starts

Peter Parker liep 54 FEI eventing-wedstrijden met als hoogtepunt de Olympische Spelen in Rio. Zes van zijn internationale optredens won hij. Eén daarvan was de Nations Cup overwinning in Vairano in 2018.

Bron persbericht