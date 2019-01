Aliene Ruyter nieuw lid Bavaria 0.0 eventing team

Het Bavaria 0.0 Eventing team maakte vandaag op hun website bekend dat Aliene Ruyter met Bomba (v. Verdi TN) per januari 2019 lid zijn van de commerciële eventing ploeg.

In december werd bekend dat Larissa Hartkamp per januari 2019 geen lid meer zal zijn van het team vanwege aanhoudende blessures en privé-omstandigheden.

Nederlands Kampioen

Aliene Ruyter rijdt sinds 2015 met de 13-jarige ruin Bomba succesvol op internationaal niveau. In 2018 debuteerde zij op CIC3* niveau tijdens de Renswoude Horse Trials waar ze op een 5e plaats eindigde. Bij haar EK-debuut in het Italiaanse Montelibretti in 2016 werd het duo 7e, een jaar later werd ze op het EK in Millstreet individueel vijfde en tweede met het team. In 2017 werd ze ook Nederlands Kampioen young riders.

Enkelblessure

Het seizoen in 2018 eindigde met een enkelblessure voor Aliene, ze zit inmiddels wel weer in het zadel. Aliene vertelt: “Het doel is om in 2019 succesvol een CCI3* (CCI4*-L) te gaan rijden. Door de goede ondersteuning van het Bavaria 0.0 Eventing Team hoop ik dit waar te kunnen gaan maken. We gaan er voor!”

Bekijk hier het filmpje waarin Aliene wordt voorgesteld:



Bron: Bavaria Eventing Team