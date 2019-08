Amerikaans eventingteam naar Tokio door goud op Pan Am Games

Door het winnen van de gouden medaille met het eventingteam op de Pan Am Games in Lima, bemachtigden de Amerikanen de begeerde ticket voor de Olympische Spelen in Tokio. Gisteren sloot het Amerikaanse team in stijl af door met alle vier de combinaties foutloos te blijven in het springen. Boyd Martin won het individuele goud met Tsetserleg (v. Windfall) voor zijn landgenote Lynn Symansky en RF Cool Play (v. Condor's Champion).

De Amerikaanse eventingruiters waren ijzersterk in Lima met drie combinaties in de top vijf. Boyd Martin won met de twaalfjarige Trakhener Tsetserleg de wedstrijd op zijn dressuurscore van 25.60. Met de zoon van Windfall was hij dit voorjaar al tweede in de CCI5*-L in Lexington en won hij twee keer in Tryon en Adamstown.

Achter Martin werd Lynn Symansky tweede op RF Cool Play. Ook zij voegde geen strafpunten toe aan haar dressuurscore van 29.20. Doug Payne debuteerde in het Amerikaanse team met een vierde plaats op zijn achtjarige KWPN merrie Starr Witness (Chello II x Veneur). Het paar had alleen 8.4 tijdfouten in de cross en kwam op een eindtotaal van 36.40.

De vierde Amerikaanse, Tamie Smith, stond met haar paard Mai Baum (Loredano x Leoni) na de dressuur ruim op kop met 22.8. Maar in de cross liep de amazone 54 strafpunten op waardoor ze naar de zeventiende plek terug viel.

In het individuele klassement was er brons voor Carlos Parro uit Brazilië met Quaikin Qurious (v. West Point Quickfire). Hij leidde tevens zijn team naar de zilveren medaille. Voor het Canadese team was er brons.

Bron Eventing Nation